Защо Атинг Му-Николаев и съпругът ѝ прекратиха партньорството с треньора Боб Кърси

Американската рекордьорка на 800 метра Атинг Му-Николаев реши да се раздели с треньора си Боб Кърси, докато преминава през промени в личния и професионалния си живот. Решението на Атинг Му идва след бурен период, в който тя постави национален рекорд, но също така не успя да се класира за финала на 800 метра на шампионата на САЩ през 2025 г.

Боб Кърси потвърди раздялата, като заяви пред LetsRun.com, че Му-Николаев го е информирала за избора си през септември, точно преди Световното първенство в Токио.

Той разкри, че 23-годишната атлетка и нейният съпруг са се преместили от Лос Анджелис, където тя тренираше под ръководството на Боб Кърси, в Далас.

Причините за раздялата с треньора Боб Кърси Тя се омъжи през март“, обясни Кърси. "Тя и съпругът ѝ обмисляха ситуация в Далас. Срещнахме се преди Световното и нямаше никаква враждебност или нещо подобно. Това беше просто житейско решение.“

Въпреки професионалната раздяла, Боб Кърси се изказа изключително ласкаво за бившата си възпитаничка. "Сигурен съм, че ще намерят добър треньор и щом е здрава, ще бъде много трудна за побеждаване. Толкова е талантлива“, каза той.

"Мисля, че за мен беше благословия да я тренирам. Наслаждавах се на работата с нея. Обичах отношението ѝ, обичах подкрепата ѝ. Няма абсолютно нищо, за което да съжалявам.“

Към момента бъдещите треньорски планове на Атинг Му-Николаев остават неясни, а агентът ѝ не е отговорил веднага на запитванията за коментар.

Когато Атинг Му-Николаев се присъедини към лагера на Боб Кърси преди три години, тя беше на върха в спорта, държейки едновременно олимпийската и световната титла на 800 метра, които спечели под ръководството на треньора си от колежа, Милтън Малард.

Този ход беше счетен от мнозина за нетрадиционен, като се има предвид, че Боб Кърси, макар и легендарен треньор, е известен предимно с работата си със спринтьори и скачачи, а не с бегачи на средни разстояния.

По онова време Атинг Му-Николаев също се бореше с огромния натиск и общественото внимание, съпътстващи успехите ѝ. По природа жизнерадостната атлетка призна, че очакванията изчерпват любовта ѝ към бягането.

През първата си година с Боб Кърси през 2023 г. тя се състезаваше рядко и дори обмисляше да пропусне Световното първенство. В крайна сметка тя участва и си осигури бронзов медал – първата ѝ професионална загуба на 800 метра.

Въпреки това тя завърши сезона силно, спечелвайки титлата от Диамантената лига на Prefontaine Classic с нов американски рекорд от 1:54.97.

През същата година Боб Кърси и Атинг Му-Николаев взеха изненадващото решение да участват на 1500 метра на шампионата на САЩ. Въпреки че е специалистка на 400/800 метра, тя демонстрира забележителен диапазон, като завърши втора. Това подхрани разговорите за потенциален дубъл на 800/1500 метра на Олимпийските игри през 2024 г.

Сезон 2024 обаче се превърна в катастрофа. Разкъсан подколенен мускул преди олимпийските квалификации провали амбициите ѝ. Въпреки че успя да стигне до финала, падане само 200 метра след старта сложи край на надеждите ѝ и тя завърши последна.

Завръщането ѝ през 2025 г. беше трудно. Тя се отказа от състезание на 5000 метра през април, а по-късно пробяга скромно 1500 метра. Когато най-накрая се състезава на 800 метра на Prefontaine Classic през юли, тя изглеждаше извън форма и завърши последна с време 2:03.44.

Макар 2024 и 2025 г. да могат да се разглеждат като изгубени години в разцвета на един от най-големите таланти в американската лека атлетика, е важно да се помни, че Атинг Му-Николаев е все още само на 23 години. Въпреки че вече не е неин треньор, Кърси остава оптимист за бъдещето ѝ.

