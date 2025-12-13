ПСЖ може да се върне на върха тази вечер

Метц ще посрещне Пари Сен Жермен в мач от Лига 1 на 13 декември 2025 г. Двубоят ще започне от 20:00 часа на стадион "Сен Симфориен". Срещата ще бъде ръководена от съдията Ромен Лисорг. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в коренно различни позиции в класирането на френското първенство.

ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

Метц се намира в тежка ситуация, заемайки 18-то място в таблицата с едва 11 точки от 15 изиграни мача. Домакините са вкарали само 15 гола, докато са допуснали цели 34, което ги поставя в зоната на изпадащите. От друга страна, парижани са на втора позиция с 33 точки от същия брой срещи, като имат впечатляваща голова разлика от 32 вкарани и 12 допуснати попадения. Разликата от 22 точки между двата отбора ясно показва пропастта в класата и формата. За Метц този мач е възможност да спечели ценни точки в борбата за оцеляване, докато ПСЖ се стреми да продължи преследването на първото място.

ПСЖ включи на пета скорост

Метц демонстрира нестабилна форма в последните си пет срещи с две победи и три загуби. Отборът загуби последния си мач срещу Оксер с 3:1 (на 07.12.2025), преди това претърпя поражение от Рен с 0:1 (на 28.11.2025) и от Брест с 3:2 (на 23.11.2025). Единствените им успехи дойдоха срещу Ница с 2:1 (на 09.11.2025) и като гости на Нант с 0:2 (на 02.11.2025). Пари Сен Жермен показва по-добра форма с три победи, една загуба и едно равенство в последните си пет мача. Парижани завършиха 0:0 с Атлетик Билбао в Шампионската лига (на 10.12.2025), преди това разгромиха Рен с 5:0 (на 06.12.2025), загубиха от Монако с 1:0 (на 29.11.2025), победиха Тотнъм с 5:3 в зрелищен мач от Шампионската лига (на 26.11.2025) и се наложиха над Льо Авър с 3:0 (на 22.11.2025).

В историята на директните сблъсъци между двата отбора, Пари Сен Жермен има категорично предимство. В последните пет срещи парижани имат пълен комплект от пет победи. Последният им двубой беше на 19 май 2024 г., когато ПСЖ победи с 2:0 като гост на Метц. Преди това, на 20 декември 2023 г., парижани се наложиха с 3:1 на собствен терен. На 21 май 2022 г. ПСЖ разгроми Метц с категоричното 5:0. В по-ранните срещи, на 22 септември 2021 г., парижани победиха с 2:1 като гости, а на 24 април 2021 г. отново триумфираха с 3:1 на стадиона на Метц. Тази статистика показва пълното доминиране на Пари Сен Жермен в директните двубои през последните години.

Гаутие Ен е звездата на Метц в този сезон. Офанзивният полузащитник с номер 10 е основен двигател в атаките на отбора и създава най-много голови положения за съотборниците си. Неговата техника и визия на терена са от ключово значение за домакините, особено когато се изправят срещу силен противник като ПСЖ. Ен ще трябва да бъде в най-добрата си форма, ако Метц иска да има шанс в този мач. За Пари Сен Жермен, португалският талант Жоао Невеш се очертава като един от най-важните играчи. Младият полузащитник, роден през 2004 г., впечатлява с играта си в средата на терена, комбинирайки отлични технически умения с тактическа интелигентност. Невеш се превърна в ключова фигура за схемата на Луис Енрике, осигурявайки баланс между защита и атака. Неговата способност да контролира темпото на играта и да разпределя топката прецизно ще бъде решаваща за парижани в този двубой.