Барса може да се откъсне сериозно на върха

Барселона и Осасуна ще се изправят един срещу друг в мач от испанската Ла Лига. Срещата е насрочена за 13 декември 2025 г. от 19:30 часа. Двубоят ще се проведе на стадион "Спотифай Камп Ноу", домакинския терен на каталунците. Мачът е част от сезон 2025/2026 в най-високото ниво на испанския футбол.

Неочакван герой реши проблемите на Барса

Барселона доминира в Ла Лига, заемайки първото място с впечатляващите 40 точки от 16 изиграни мача. Каталунците демонстрират изключителна офанзивна мощ с 47 отбелязани гола, въпреки че са допуснали 20 в своята мрежа. От друга страна, Осасуна се намира в долната половина на таблицата на 15-та позиция с 15 точки от 15 мача. Отборът от Памплона е отбелязал едва 14 гола, като е допуснал 18. Разликата от 25 точки между двата тима ясно показва фаворита в предстоящия двубой, като победа за Барселона би затвърдила лидерската им позиция.

Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

Барселона е в отлична форма с четири победи в последните си пет мача. Каталунците победиха Айнтрахт (Франкфурт) с 2:1 в Шампионска лига на 09.12.2025 г. Преди това постигнаха зрелищна победа като гост срещу Бетис с 3:5 в Ла Лига (06.12.2025 г.). Впечатляваща беше и победата им над Атлетико Мадрид с 3:1 (02.12.2025 г.), последвана от успех срещу Алавес със същия резултат (29.11.2025 г.). Единственото поражение дойде в Шампионска лига срещу Челси с 0:3 (25.11.2025 г.). Осасуна показва непостоянна форма с две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет мача. Отборът победи Леванте с 2:0 в Ла Лига (08.12.2025 г.) и Ебро с 3:5 в Купата на краля (02.12.2025 г.). Последва равенство 2:2 с Майорка (29.11.2025 г.), но преди това претърпяха загуби от Реал Сосиедад с 1:3 (22.11.2025 г.) и Севиля с 0:1 (08.11.2025 г.).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Барселона има значително предимство с четири победи срещу една за Осасуна. Последната среща между тях се състоя на 27 март 2025 г. в Ла Лига, когато Барселона спечели убедително с 3:0 на своя стадион. Преди това, на 28 септември 2024 г., Осасуна изненада с победа с 4:2 на собствен терен. В предходните три срещи Барселона постигна три последователни победи – 1:0 в Ла Лига (31 януари 2024 г.), 2:0 в Суперкупата на Испания (11 януари 2024 г.) и 2:1 като гост в Ла Лига (3 септември 2023 г.). Статистиката показва, че каталунците традиционно имат превес в директните двубои, особено когато играят като домакини.