Арсенал ще опита да се върне към победите срещу последния

Арсенал ще посрещне Уулвърхамптън в мач от Премиър лийг на 13 декември 2025 г. Срещата ще започне в 22:00 часа на стадион "Емиратс" в Лондон. Главен съдия на двубоя ще бъде Робърт Джоунс. Двата отбора се изправят един срещу друг в поредния кръг от английското първенство, като домакините ще търсят победа, за да затвърдят позициите си на върха.

Арсенал доминира в класирането на Премиър лийг, заемайки първото място с 33 точки след 15 изиграни мача. "Топчиите" демонстрират впечатляваща защита, допускайки само 9 гола, докато са отбелязали 28. От друга страна, Уулвърхамптън преживява кошмарен сезон, намирайки се на последното 20-то място с едва 2 точки от 15 срещи. "Вълците" имат катастрофална голова разлика с 8 отбелязани и 33 допуснати гола. Разликата от 31 точки между двата отбора ясно подчертава пропастта в представянето им, като победа за Арсенал би могла да затвърди лидерската им позиция, докато Уулвърхамптън изглежда обречен в борбата за оцеляване.

Арсенал демонстрира силна форма в последните си пет мача с три победи, една равна среща и едно поражение. "Топчиите" впечатлиха с победа като гост срещу Брюж с 0:3 в Шампионската лига (на 10.12.2025), но преди това претърпяха загуба от Астън Вила с 2:1 в Премиър лийг (на 06.12.2025). Лондончани записаха домакинска победа срещу Брентфорд с 2:0 (на 03.12.2025) и равенство с Челси 1:1 (на 30.11.2025). Впечатляваща беше и победата им над Байерн (Мюнхен) с 3:1 в Шампионската лига (на 26.11.2025). За разлика от тях, Уулвърхамптън е в ужасяваща серия от пет последователни загуби. "Вълците" бяха разгромени от Манчестър Юнайтед с 4:1 (на 08.12.2025), загубиха от Нотингам Форест с 0:1 (на 03.12.2025), от Астън Вила с 1:0 (на 30.11.2025), от Кристъл Палас с 0:2 (на 22.11.2025) и от Челси с 3:0 (на 08.11.2025). Разликата в моментната форма на двата отбора е огромна, като Арсенал заема първото място, а Уулвърхамптън е на дъното на класирането.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Арсенал доминира категорично с пет победи и нито едно поражение. Последната среща се състоя на 25 януари 2025 г., когато "топчиите" победиха с 0:1 като гости. Преди това, на 17 август 2024 г., Арсенал спечели с 2:0 на "Емиратс". На 20 април 2024 г. лондончани отново надделяха като гости с 0:2, а на 2 декември 2023 г. победиха с 2:1 у дома. Най-убедителната победа дойде на 28 май 2023 г., когато Арсенал разгроми "вълците" с 5:0 на своя стадион. Историята на последните срещи показва пълно превъзходство на Арсенал, което е лош знак за Уулвърхамптън преди предстоящия двубой.