Радослав Гидженов с висока оценка за представянето си в Лигата на конференциите

Българският международен съдия Радослав Гидженов е получил висока оценка за представянето си в мача от 4-ия кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите. Срещата завърши при успех на домакините от Кипър с 2:0, а оценката на пловдивчанина е била над 8.0 и е поставена от един от най-успешните европейски рефери в края на 20-и и началото на 21-и век Конрад Плауц от Австрия. Плауц е бил съдийски наблюдател на върпосната среща.

Гидженов отсъди дузпа за Омония в 34-ата минута, превърната в гол от Вили Семедо, а именно това решение е станало причина за отличната оценка на българина. Както медиите на Острова на Афродита, така и експертите от УЕФА са преценили отличното му позициониране в ситуацията. Колегите му от стаята за видеопомощ (ВАР) просто са потвърдили правилното му решение.

В кръга на Лига Европа и Лигата на Конференциите, който ще се играе днес, няма назначение за 34-годишния рефер, но почти сигурно през януари ще има минимум един мач в решаващите срещи за определяне на крайното класиране в турнирите на УЕФА.