  Омония (Никозия) победи Динамо (Киев) в Лигата на конференциите в мач, ръководен от Гидженов

Омония (Никозия) победи Динамо (Киев) в Лигата на конференциите в мач, ръководен от Гидженов

  27 ное 2025 | 23:17
Омония (Никозия) победи Динамо (Киев) в Лигата на конференциите в мач, ръководен от Гидженов

Омония (Никозия) се наложи с 2:0 над Динамо (Киев) в мач от 4-ия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите. Главен съдия на срещата бе Радослав Гидженов, който отсъди дузпа за домакините в 34-ата минута, с която Семедо даде аванс на своя тим. Българският рефер вдигна и общо седем жълти картона. Крайното 2:0 оформи Ангелос Неофуту в 59-ата минута.

В друга среща Слован (Братислава) направи пълен обрат с 2:1 като домакин на Райо Валекано.

Румънският Университатя (Крайова) също записа престижна победа с 1:0 над Майнц 05.

