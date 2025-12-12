Популярни
Славия без Илиян Стефанов срещу ЦСКА 1948

  12 дек 2025 | 16:59
Славия без Илиян Стефанов срещу ЦСКА 1948

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за последния мач на отбора за 2025 година - 1/8-финалния сблъсък с ЦСКА 1948 от турнира Sesame Купа на България. В нея има само една промяна спрямо списъка с футболистите за гостуването на шампиона Лудогорец (1:1).

Извън сметките е Илиян Стефанов, който чувства болки в прасеца. Неговото място зае Георги Шопов. Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" е утре (13 декември) от 12:00 часа.

Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор
Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

Групата на "белите": Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Никола Савич, Лазар Марин, Жордан Варела, Борис Тодоров, Исак Соле, Иван Минчев, Момо Досо, Георги Шопов, Васил Казълджиев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш, Любомир Костов.

