Снуп Дог ще бъде почетен треньор на САЩ за Зимната олимпиада

  • 12 дек 2025 | 11:28
Американският рапър Снуп Дог ще бъде почетен треньор на отбора на САЩ на Зимните олимпийски игри през 2026 година в Италия, съобщават от Олимпийския комитет на страната (USOPC).

54-годишният певец ще подкрепя и вдъхновява американските спортисти извън състезанията.

„Известен със страстта си към обществена дейност, менторство и подкрепа на младите, Снуп ще внесе характерния си хумор и топлина, за да мотивира спортистите от отбора на САЩ“, се казва в изявление на USOPC.

„Спортистите са истинските звезди - аз съм тук само за да ги окуража, да ги вдъхновя и може би да им споделя малко от своя опит“, каза Снуп в изявление.

„Този отбор представлява най-доброто от това, което спортът може да бъде - талант, сърце и хъс. Ако мога да внеса малко повече любов и мотивация. Това е победа за мен“, добави той.

Снуп Дог присъства на Летните олимпийски игри в Париж 2024. Той носи олимпийския огън преди церемонията по откриването и пя на церемонията по закриването. Музикантът е спечелил две награди „Еми“ за участието си на Игрите в Париж.

Олимпиадата в Милано и Кортина д'Ампецо ще се проведе от 6 до 22 февруари догодина.

