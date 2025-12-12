Призоваха ФИФА да спре продажбата на билети за Мондиала

Европейската асоциация на футболните фенове (FSE) призова ФИФА незабавно да спре продажбата на билети за Световното първенство догодина, обвинявайки ръководния орган, че налага „изнудващи“ цени на пропуските, които рискуват да изключат обикновените запалянковци от турнира.

В изявление привържениците заявиха, че цените на билетите, разпределени на участващите асоциации-членки, обикновено разпространявани чрез официални клубове на феновете или схеми за лоялност, са достигнали „астрономически“ нива.

FSE заяви, че въз основа на ценови таблици, тайно разпространени до националните асоциации, привърженик, който следва отбора си от първия мач от груповата фаза до финала, би платил поне 6900 долара, което е почти пет пъти повече от Мондиала в Катар 2022. Освен това от привържениците се иска да платят пълната сума в началото на 2026 година, за да си осигурят правото да купуват талони чак до финала. За да се засили недоволството на феновете, FSE заяви, че най-ниската ценова категория (категория 4) няма да бъде предоставена на най-лоялните привърженици чрез техните асоциации, като ФИФА запазва тези билети за продажба от широката публика и ги подлага на динамично ценообразуване.

Групата нарече това решение „монументално предателство“ на традицията на световното първенство и на приноса на пътуващите фенове за атмосферата на турнира.

„За цените, които бяха определени от ФИФА, сме малко шокирани“, каза изпълнителният директор на FSE Ронан Евейн пред агенция Ройтерс, цитиран от БТА.

„Това са шепа хора, които се опитват да спечелят колкото се може повече пари от турнира. И ние вярваме, че този подход излага на риск самата същност на шампионата. За финала билетите достигат до около 4000 долара. Нуждаете се от фенове, имате нужда от живота на трибуните, имате нужда от цвета, имате нужда от атмосферата. С тези цени нищо от това няма да се случи“, добави той.

За първи път на Световно първенство, според FSE, няма да има постоянни цени за всички мачове от груповата фаза, като вместо това ФИФА въвежда променливо ценообразуване, базирано на непрозрачни понятия като „привлекателността“ на даден мач. Това означава, че феновете на различни отбори биха могли да плащат различни суми за една и съща категория билети на един и същ етап, с малка прозрачност относно начина, по който се определят цените. Евейн каза, че новата структура ще тласне много обикновени привърженици отвъд това, което могат да си позволят, особено семействата.

„Много хора, които се колебаеха дали да пътуват до САЩ, сега казват, че трябва да поемат изключителен финансов риск, особено ако са семейство. Цената е около 30 000 долара за четиричленно семейство. По-голямата част от футболните фенове не могат да си го позволят. Дори в Европа“, коментира още той.

FSE призова ФИФА да спре продажбата на билети и да започне консултации с асоциациите-членки, групите на феновете и други заинтересовани страни, докато не се намери решение, което зачита традицията, универсалността и културното значение на Световното първенство.