  Хака
  2. Хака
Куриоз! Младеж подпали стадион, но не могат да ги осъдят

  • 12 дек 2025 | 02:54
Тийнейджър призна, че е запалил пожар, който унищожи трибуна на стадиона на прочутия финландски клуб Хака, съобщи полицията, въпреки че заподозряният не може да бъде подведен под наказателна отговорност поради възрастта си.

Хака е един от най-успешните футболни отбори във Финландия, спечелил 9 титли и 12 Купи на страната от основаването си през 1934 г.

Трима непълнолетни, всички под 15 години, са били на мястото, когато е избухнал пожарът на стадиона на Хака във Валкеакоски, град, намиращ се на около 150 километра северно от Хелзинки, в неделя вечер.

Един от тримата е признал, че е запалил предмет, който е предизвикал пожара, който напълно унищожи трибуна и повреди част от изкуствената трева.

Инцидентът се разследва като умишлен палеж, въпреки че финландското законодателство освобождава лицата под 15-годишна възраст от наказателна отговорност. Пожарът идва само няколко седмици, след като клубът изпадна от финландския елит.

