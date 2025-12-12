Куриоз! Младеж подпали стадион, но не могат да ги осъдят

Тийнейджър призна, че е запалил пожар, който унищожи трибуна на стадиона на прочутия финландски клуб Хака, съобщи полицията, въпреки че заподозряният не може да бъде подведен под наказателна отговорност поради възрастта си.
Хака е един от най-успешните футболни отбори във Финландия, спечелил 9 титли и 12 Купи на страната от основаването си през 1934 г.
Трима непълнолетни, всички под 15 години, са били на мястото, когато е избухнал пожарът на стадиона на Хака във Валкеакоски, град, намиращ се на около 150 километра северно от Хелзинки, в неделя вечер.
Един от тримата е признал, че е запалил предмет, който е предизвикал пожара, който напълно унищожи трибуна и повреди част от изкуствената трева.
Инцидентът се разследва като умишлен палеж, въпреки че финландското законодателство освобождава лицата под 15-годишна възраст от наказателна отговорност. Пожарът идва само няколко седмици, след като клубът изпадна от финландския елит.