  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  12 дек 2025 | 07:54
Резултати от НХЛ

В ранните часове на 12-ти декември (петък) се изиграха 13 нови мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада.

След техния край лидери в четирите дивизии на Лигата са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланш (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Вашингтон Кепиталс - Каролина Хърикейнс 2:3* след продължение и изпълнение на дузпи - 2:2 (0:0 1:1 1:1) в редовното време, 0:0 в продължението, 0:1 при дузпите

Кълъмбъс Блу Джакетс - Отава Сенатърс 3:6 (1:4 2:1 0:1)

Ню Джърси Девилс - Тампа Бей Лайтнинг 4:8 (1:4 1:2 2:2)

Ню Йорк Айлъндърс - Анахайм Дъкс 5:2 (3:0 0:1 2:1)

Питсбърг Пенгуинс - Монреал Канейдиънс 2:4 (0:1 0:2 2:1)

Торонто Мейпъл Лийфс - Сан Хосе Шаркс 2:3* след продължение - 2:2 (1:0 1:1 0:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Филаделфия Флайърс - Вегас Голдън Найтс 2:3* след продължение - 2:2 (1:1 1:1 0:0) в редовното време, 0:1 в продължението

Минесота Уайлд - Далас Старс 5:2 (1:1 1:1 3:0)

Нешвил Предейтърс - Сент Луис Блус 7:2 (2:0 4:2 1:0)

Уинипег Джетс - Бостън Бруинс 3:6 (2:3 1:1 0:2)

Едмънтън Ойлърс - Детройт Ред Уингс 4:1 (1:0 2:1 1:0)

Колорадо Аваланч - Флорида Пантърс 6:2 (2:1 3:0 1:1)

Ванкувър Канъкс - Бъфало Сейбърс 2:3 (1:1 1:2 0:0)

Заради семейни причини Тимо Майер напусна временно отбора на Ню Джърси Девилс

  • 11 дек 2025 | 20:09
Сиприен Саразен се завърна на пистата след сериозната травма на главата

  • 11 дек 2025 | 19:50
Мишел Гизин претърпя операция след тежко падане на тренировка в Санкт Мориц

  • 11 дек 2025 | 18:53
Олимпийската шампионка Мишел Гизин падна тежко по време на тренировка

  • 11 дек 2025 | 16:01
Реконструират римска арена във Верона заради Олимпиадата

  • 11 дек 2025 | 13:56
Дебринкат записа 3 точки, Ред Уингс удържаха Флеймс

  • 11 дек 2025 | 11:03
