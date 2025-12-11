Мишел Гизин претърпя операция след тежко падане на тренировка в Санкт Мориц

Двукратната олимпийска шампионка Мишел Гизин претърпя операция на гърба си, след като беше откарана от пистата с хеликоптер след тежко падане по време на тренировка за спускане в Санкт Мориц за Световната купа по ски-алпийски дисциплини.

Гизин е третата настояща олимпийска шампионка в женския отбор по ски алпийски дисциплини на Швейцария, която се контузи при падане по време на тренировка през последния месец, след Лара Гут-Бехрами и Корин Зутер, само седмици преди Зимните игри в Милано/Кортина.

32-годишната швейцарка се удари в предпазните огради с над 110 км/ч в Санкт Мориц по време на тренировка за спусканията, насрочени за петък и събота, а след това и за супергигантски слалом в неделя.

Гизин „може да движи ръцете и краката си нормално“, се казва в изявление на швейцарския ски отбор, но има и контузии на дясната китка и лявото коляно.

Тя беше оперирана в Цюрих и е в стабилно състояние, съобщи екипът й.

Гизин спечели злато в алпийската комбинация на последните две Зимни Олимпиади.

Олимпийският сезон на Лара Гут-Бехрами приключи с разкъсване на предната кръстна връзка в лявото коляно след падане на тренировка миналия месец в Копър Маунтин, Колорадо. Зутер не кара ски около месец поради контузии на прасеца, коляното и стъпалото от падане по време на тренировка в Санкт Мориц миналия месец.

На последните зимни игри в Китай Зутер спечели спускането, Гут-Бехрами спечели супергигантския слалом - където Гизин взе бронз.

Гизин катастрофира в четвъртък, когато звездата на САЩ Линдзи Вон вече беше на трасето за своето тренировъчното спускане. Вон беше спряна, докато Гизин получи медицинска помощ и по-късно възобнови спускането си.

Вон беше най-бърза в първата тренировка в сряда.

Олимпийските игри в Милано/Кортина се откриват на 6 февруари.