  Заради семейни причини Тимо Майер напусна временно отбора на Ню Джърси Девилс

Заради семейни причини Тимо Майер напусна временно отбора на Ню Джърси Девилс

  • 11 дек 2025 | 20:09
Заради семейни причини Тимо Майер напусна временно отбора на Ню Джърси Девилс

Нападателят на Ню Джърси Девилс Тимо Майер е напуснал временно тима, тъй като трябва да реши някои семейни въпроси, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига.

Колко дълги ще бъде отсъствието на 29-годишния швейцарец засега няма яснота.

Майер е в средата на третия си сезон с екипа на "дяволите", след като бе привлечен от състава на Сан Хосе в края на февруари 2023 година, където започна неговата кариера в НХЛ.

Майер ще бъде част от състава на Швейцария за предстоящия олимпийски турнир в Милано, където ще бъде заедно със съотборниците си в Ню Джърси Нико Хишир и Йонас Зигенталер.

Снимки: Imago

