Сиприен Саразен се завърна на пистата след сериозната травма на главата

Френският скиор-алпиец Сиприен Саразен се завърна на пистата след сериозната си травма на главата преди година.

Саразен претърпя операция поради хематом на мозъка, след като падна тежко по време на тренировка за спускане от Световната купа на пистата, предназначена за Зимните олимпийски игри през 2026 г.

Французинът публикува видео в Instagram, на което се вижда как кара ски и се наслаждава на момента.

„Усещанията бяха добри... нищо не може да се сравни с това! Прав бях, че не бързах“, написа Саразен.

„Може би все още не осъзнавам напълно колко далеч съм стигнал досега... вероятно защото все още има дълъг път, преди да мога да карам ски отново така, както бих искал, без болки в коляното. Но ей! Това е повече от положителна първа стъпка.“

Два месеца след катастрофата Саразен каза пред вестник "Екип", че иска да кара отново ски, но може би не като професионален състезател.