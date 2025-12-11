Популярни
  Дебринкат записа 3 точки, Ред Уингс удържаха Флеймс

Дебринкат записа 3 точки, Ред Уингс удържаха Флеймс

  • 11 дек 2025 | 11:03
  • 104
  • 0
Дебринкат записа 3 точки, Ред Уингс удържаха Флеймс

Алекс ДеБринкат вкара два пъти и направи една асистенция за Детройт, който се наложи над Калгари с 4:3 в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Аксел Сандин-Палика и Дейлън Ларкин също отбелязаха за Червените криле, които са в серия от три поредни победи и имат баланс 4-0-2 в последните си шест мача.

Патрик Кейн и Ейндрю Коп записаха по две асистенции, а вратарят Джон Гибсън направи 35 спасявания.

Джоел Фараби, Мат Коронато и Маккензи Уигър бяха голмайсторите на Калгари, чиято серия от три поредни победи прекъсна. Назем Кадри направи две асистенции, вратарят Девин Куули спря 23 шута.

