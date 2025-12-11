Реконструират римска арена във Верона заради Олимпиадата

Древната римска арена във Верона ще бъде реконструирана, за да стане по-достъпна за хора с увреждания преди Зимната олимпиада в Милано-Кортина през 2026 г., съобщи АП. Съоръжението ще приеме откриващата и закриващата церемония на Игрите, както и откриващото събитие за Параолимпийските игри.

Арената е построена по времето на Римската империя през I век. Първоначалната ѝ цел е била да се провеждат гладиаторски битки и лов на екзотични животни, а по-късно е била пазар през Средновековието. В последните години служи за провеждането на оперен фестивал.

В нито една от предишните си версии арената не е била достъпна за лица с увреждания поради стръмните стълби и трибуни. За Игрите догодина организаторите планират да подобрят сигурността на съоръжението, като за целта ще бъдат отделени средства на стойност 18 милиона евро.

„Това е древен монумент, който е на 2 хиляди години и все още приема събития с публика. Зимните олимпийски игри позволяват да се преразгледа серия от логистични аспекти, включително по-лесният достъп до входа и изхода, именно защото тук продължават да се провеждат големи събития с хиляди хора“, каза архитектът Джулио Фенивс, който отговаря за нововъведенията на арената.

Новите елементи ще трябва да бъдат интегрирани по възможно „най-деликатен и хармоничен“ начин, за да се запази историческият вид на зданието.

Зимните олимпийски игри ще се проведат между 6 и 22 февруари 2026 г. в Италия. Страната за последно прие събитието през 2006 година, когато домакин беше Торино.

