
Олимпийската шампионка Мишел Гизин падна тежко по време на тренировка

  • 11 дек 2025 | 16:01
Олимпийската шампионка в алпийските ски Мишел Гизин падна тежко по време на тренировка в швейцарския курорт Санкт Мориц преди спускането за жени, валидно за Световната купа през уикенда, предаде ДПА.

Швейцарката падна с много голяма скорост в преградите за сигурност и бе откарана с хеликоптер в болница. Няма допълнителна информация за състоянието им към момента.

Гизин спечели златен медал в комбинацията през 2018 и 2022, като спечели бронзов медал и в супергигантския слалом.

Ако страховете за сериозна контузия се оправдаят, това ще бъде третият удар по швейцарския национален отбор преди Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо през 2026.

Лара Гут Бехрами няма да се състезава през целия сезон заради скъсани кръстни връзки, докато Корине Сутер също ще бъде извън пистите няколко седмици, след като получи травма на тренировка, отново в Санкт Мориц.

