  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Червен бряг спечели отборната титла по бокс при жените

  • 11 дек 2025 | 16:06
  • 254
  • 0
Боксов клуб Червен бряг спечели отборната титла на България при жените.

Тимът завърши на първо място след края на втория кръг от Държавното лично-отборно първенство. Шампионатът се проведе в Стара Загора. Боксьорките на Червен бряг изпревариха в крайното класиране представителките на Ротунда, а на трето място е БК Голдън бойс.

Първенството бе по-специално за Севда Асенова. Едно от най-големите имена на българския женски бокс изигра последен мач в кариерата си. Многократната европейска шампионка и носител на бронзов медал от световно първенство приключи с победа в категория до 48 килограма. На финала тя надигра убедително Гана Дубина с 5:0 съдийски гласа.

ДЛОП II кръг в Стара Загора ще завърши в петък, когато са финалите при мъжете.

