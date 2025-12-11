Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Ясни са имената на финалистите в надпреварата за "Спортист на годината" във Велико Търново

Ясни са имената на финалистите в надпреварата за "Спортист на годината" във Велико Търново

  • 11 дек 2025 | 14:46
  • 176
  • 0
Ясни са имената на финалистите в надпреварата за "Спортист на годината" във Велико Търново

Ясни са имената на финалистите в надпреварата за "Спортист на годината" във Велико Търново. Те бяха определени чрез гласуване, в което участваха членовете на постоянната комисия по младежта и спорта във Великотърновския общински съвет, журналисти и експерти по спорта в общината, съобщиха организаторите. Гласуването беше в три категории – мъже и жени, юноши и девойки, и треньор, а по регламент с най-висока стойност беше представянето на световни първенства, следвано от това на европейски и държавни.

В категория мъже и жени, по азбучен ред, за приза ще се борят: Александър Пагу (стрелба с лък), Анна Ангелова (конен спорт), Велизар Михайлов (армрестлинг), Деян Гемижев (лека атлетика), Петър Роглев (армрестлинг), Пресиян Маринов (киокушин), Стела Славчева (ракетомоделизъм) и Христиана Димитрова (киокушин). Всички те са призьори от световни и европейски първенства или шампиони на България.

Станаха известни номинираните в анкетата “Спортист на годината на община Мездра” за 2025 г.
Станаха известни номинираните в анкетата “Спортист на годината на община Мездра” за 2025 г.

В категория юноши и девойки финалисти са: Амира Абулибде (карате), Антония Начева (модерен петобой), Георги Марков (карате), Дарина Дойнова (киокушин), Елена Касакова (конен спорт), Мартина Тодорова (хандбал) и Михаил Русинов (лека атлетика).

В надпреварата за треньор ще се съревновават: Валентин Витанов  (футбол), Миглена Христова (хандбал), Николай Гемижев  (лека атлетика), Николай Лесичков (карате) и Самир Мутишев (карате киокушин).

Сашо Андреев и Ивелина Шенкова спечелиха „Златен пояс“ за най-добър спортист за 2025 г.
Сашо Андреев и Ивелина Шенкова спечелиха „Златен пояс“ за най-добър спортист за 2025 г.

Номинациите бяха от самите клубове, които излъчиха 8 претенденти при мъжете и жените, 16 при младежите и девойките, и 9 при треньорите. Поради еднаквия резултат от гласуването при двама от предложените, всички 8 номинирани при мъжете и жените влязоха в Топ 7.

Имената на победителите ще бъдат обявени на официална церемония в Община Велико Търново, датата за която ще бъде обявена тази седмица.

БТА припомня, че миналата година спортист номер 1 на Велико Търново стана олимпийският шампион по борба Магомед Рамазанов.

Снимки: Sportal.bg

