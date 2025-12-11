Добрич и Козлодуй са европейски градове на спорта

Нови два български града получиха голямо признание за развитието на работата си относно развитието на спорта. Така Добрич стана поредния наш град, който ще бъде с титлата „Европейски град на спорта“, а годината е 2026 година. Още 20 града получиха същото признание. В същото време Козлодуй ще е „Европейски малък град на спорта за 2026 година“, заедно с още 14 градчета.

Представители на двата града получиха своите сертификати и знамена по време на годишната Гала на Асоциацията на Европейските градове и столици на спорта (ACES Europe), която се състоя в Европарламента в Брюксел. На галата присъстваха повече 400 души от общини в различни части на Стария континент. По време на церемонията бе обявено и домакинството на България през следващата година на първите три етапа от Giro d'Italia 2026.

Ще припомним, че през 2018 година София бе „Европейска столица на спорта“, след което през 2024 бе и световна спортна столица. Най-големият наш град е успешен пример затова, как спорта вдъхновява и обединява хората. Тази година Фондация “София-Европейска столица на спорта” организира над 120 основни събития.