  Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Индия

Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Индия

  • 11 дек 2025 | 15:25
  • 214
  • 0
Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Индия

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF Tour Super 100" в Кутак (Индия).

Сестрите, които са поставени под номер 1 в схемата, победиха Велиша Кристина и Агня Шри Рахаю от Индонезия с 21:19, 21:12 за 40 минути и записаха втори успех в надпреварата.

Стоеви поведоха със 17:11 по пътя си към успеха в първия гейм, а във втората част взеха аванс от 14:4 и без проблеми затвориха мача.

Съперничките им на четвъртфиналите ще станат ясни по-късно днес.

