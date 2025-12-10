Световни спортни звезди приветстваха феноменалния маратон на Алекс Ий

Множество от най-големите спортни звезди в света, включително редица олимпийски шампиони, изразиха възхищението си от феноменалното време на Алекс Ий от 2:06:38 на маратона във Валенсия през уикенда.

Настоящият олимпийски шампион по триатлон Ий се състезаваше на дистанцията от 42,2 километра едва за втори път, след като дебютира с 2:11:08 по родните си улици на Лондонския маратон през април.

През тази година той участва и в няколко триатлона, но фокусът му беше основно върху маратона, преди да се завърне към плуването, колоезденето и бягането през 2026 г. Тогава той ще започне подготовката си за защита на титлата си на Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

Ий винаги е бил смятан за най-добрия бегач сред мъжете в триатлона, но постижението му във Валенсия, постигнато с перфектно разпределено темпо, плени въображението на целия свят на спортовете за издръжливост. Времето му е второто най-бързо, постигано някога от британец, като пред него е единствено великият сър Мо Фара.

Самият Фара беше един от първите, които го поздравиха. Към него се присъединиха и други лекоатлетически легенди, сред които Кийли Ходжкинсън, която спечели злато на 800 метра на последните Олимпийски игри и беше коронясана за "Спортна личност на годината“ на BBC.

"Давай, Алекс!!!“, беше нейната реакция в Инстаграм, докато голямата състезателка в бягането с препятствия Фемке Бол написа просто "невероятно“. Носителят на световна титла на 1500 метра Джейк Уайтман обобщи мислите на мнозина с думите: "Лудост“.

Елиуд Кипчоге, смятан за най-великия маратонец на всички времена, който се срещна с Ий на Лондонския маратон тази година, написа: "Поздравления, Алекс, в живота не вярваме в ограничения. Бъдещето е светло!“

Ако има друг атлет, който може да бъде наречен най-велик в спортовете за издръжливост, това със сигурност е Килиан Жорнет, който публикува: "Невероятно“.

Реакции от света на триатлона Не е изненадващо, че и светът на триатлона се включи масово, за да поздрави Ий, като особено мил жест дойде от големия му съперник Хейдън Уайлд.

Двамата спомогнаха за издигането на спорта през последните години и проведоха онази паметна битка в Париж миналото лято, когато Ий отново показа невероятна издръжливост, за да надделее над Уайлд за златото.

"Класа, голям човек, класа“, беше реакцията на Хейдън, подчертавайки взаимното уважение между тях.

След като спечели злато в смесената щафета в Париж през лятото, Ий даде да се разбере, че тазгодишните Олимпийски игри ще бъдат последните за него като триатлет, тъй като преминава към маратонското бягане.

Преди състезанието във Валенсия треньорът на Ий Кенет Брейлсфорд заяви, че вярва, че Ий може да пробяга дистанцията за време между 2:05:00 и 2:08:00, докато самият Ий каза, че целта е просто да се доближи максимално до 2:07:00.

Олимпийският шампион в триатлона Алекс Ий записа второто най-добро време в историята на британския маратон

Британецът обаче надмина всички очаквания с шестото си място и време, покриващо олимпийски норматив, в своя едва втори маратон. Той пробяга първата половина за 62:30, последвана от втора половина за 64:20.

"Очевидно съм много доволен“, сподели Ий в неделя. "Последните шест месеца бяха интересни в опитите ми да се подготвя за това събитие. Реших, че ще участвам в пълния маратон едва преди седем седмици, така че вероятно имах най-краткия подготвителен период за маратон в историята, но се наслаждавах на всяка стъпка от пътя и сега нямам търпение да участвам в още един и да се опитам да бъда по-бърз.“

Размишлявайки върху състезанието, Ий добави, че присъствието на толкова звезден елит и подкрепата на публиката са му помогнали да намери допълнителни сили, когато е станало трудно.

"Беше нереално, определено имах нужда от подкрепата на публиката днес. Особено когато Кенениса Бекеле ме изпревари с лекота около 30-ия километър, си помислих: "Добре, Алекс, нещата станаха сериозни!“. Да завърша точно зад него в първия си маратон – не мога да бъда твърде разочарован от това. Присъствието на тези момчета около мен наистина ме мотивира да не се отказвам и да натискам по-силно.“

Макар да изрази своята благодарност за възможността да стартира във Валенсия, Ий потвърди желанието си да се пробва отново в маратонската дистанция в бъдеще.

"Наистина съм благодарен на маратона във Валенсия, че ми дадоха тази възможност. Те ме подкрепиха изключително много и очаквам с нетърпение да се върна тук за още едно състезание, когато съм в по-добра форма.“

Реакции от света на леката атлетика След сензационния дебют на Ий, някои от най-големите имена в спорта изразиха подкрепата си за британеца. Най-великият маратонец на всички времена, Елиуд Кипчоге, го поздрави за "страхотния маратонски дебют“.

Сър Мо Фара, друга легенда на пистата и маратона, също коментира представянето на Ий: "Голямо постижение, Алекс, поздравления! Продължавай да работиш здраво, момчето ми, бъдещето е твое.“

Легендата в планинското бягане Килиан Жорнет заяви на Ий, че представянето му е „един от най-великите дебюти в историята на спорта, какво бягане“. Това е наистина висока оценка.

Накрая, британската бегачка на средни разстояния Кийли Ходжкинсън също изрази своите поздравления и възхищение към Ий с думите: "Даааа, Алекс, невероятно. Толкова се гордея с теб, нереален маратонски дебют.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages