  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Джейк Пол прогнозира нокаут над Ей Джей в пети или шести рунд

Джейк Пол прогнозира нокаут над Ей Джей в пети или шести рунд

  • 11 дек 2025 | 10:46
  • 172
  • 0
Джейк Пол прогнозира нокаут над Ей Джей в пети или шести рунд

Джейк Пол организира мач, който никой не очакваше да се случи, а сега дори предвижда как ще завърши срещата.

Следващия петък в „Kaseya Center“ в Маями, Пол ще се изправи срещу двукратния шампион в тежка категория Антъни Джошуа в боксов двубой, който представлява най-голямото изпитание до момента за инфлуенсъра-боец. Джошуа има професионален актив от 28 победи и 4 загуби, като 25 от победите му са с нокаут.

Въпреки това Пол е уверен, че не само може да устои на прословутата сила на Джошуа, но и че именно той ще приключи мача преди финалния гонг.

„Не мисля, че може да ме нокаутира, защото няма да успее да нагласи ударите си правилно, за да пласира тежък удар“, заяви Пол в „The Pat McAfee Show“. „Смятам, че ще бъде много труден мач в продължение на няколко рунда, но след като разбера неговото темпо, стил, скорост и работа с крака, той ще се поизмори, докато ме преследва, и тогава ще подготвя удара си.“

„Няма да кажа точно какъв, но виждам как ще се случи и мисля, че всичко ще приключи в петия или шестия рунд“, добави той.

В своите 13 професионални боксови мача Пол е приключил седем двубоя, като нокаутите му са срещу преминали зенита си ММА звезди (Тайрън Удли, Бен Аскрен), звездата от BKFC Майк Пери, няколко боксьори от по-ниско ниво, бившия играч от НБА Нейт Робинсън и инфлуенсъра AnEnsonGib. Това далеч не е същият калибър противници, с които Джошуа се е сблъсквал на ринга, но Пол остава уверен, че може да постигне огромна изненада.

„Определено се съсредоточихме много повече върху силовите тренировки и вдигането на по-тежки щанги“, каза Пол. „Започнах да ям малко повече, но не исках да качвам твърде много маса. Скоростта ще бъде ключът тук, но привлякохме за спаринг партньори световни шампиони в тежка категория, момчета, които тежат по 120-130 кг. Спарингите с тях бяха лудост.“

„Моите треньори са едни от най-добрите в света и ми казват: „Виж, вярваме, че спарингите, които правиш в момента, ще бъдат по-трудни от самата вечер на мача“. Те не ме лъжат, вярвам на треньорите си и аз също вярвам в това“, сподели той.

Доверието на Пол в неговия екип би трябвало да го подготви по най-добрия възможен начин за вечерта на битката. Но това, че те се грижат за най-добрите му интереси, не означава непременно, че винаги се грижат за неговата безопасност.

„Няма да лъжа, по време на спарингите с тежката категория носът ми се е изместил с няколко милиметра в този лагер“, призна Пол. „Един човек на име Франк Санчес определено го пукна леко, така че със сигурност има нещо леко разместено там. Но да, зле е.“

