Ислам Махачев с критика към UFC: Арман трябваше да получи шанс за титлата

Ислам Махачев знае от първа ръка колко добър е Арман Царукян и смята, че той заслужава да се бие за титлата на UFC в лека категория.

Кампанията на UFC за 2026 г. започва с две битки за шампионски пояси. Основното събитие на UFC 242 на 24 януари ще бъде сблъсък между Джъстин Гейджи и Пади Пимблет за временната титла в лека категория.

В подглавната среща шампионката в категория петел Кайла Харисън ще защитава пояса си срещу завръщащата се Аманда Нунеш. Именно двубоят Гейджи срещу Пимблет предизвика недоумение, тъй като безспорният шампион до 70 кг. Илия Топурия си е взел почивка до април, а претендент номер едно Арман Царукян остава извън сметките.

Царукян трябваше да се изправи срещу Махачев на UFC 311 миналия януари, но беше принуден да се оттегли само ден преди събитието поради контузия в гърба. Изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт многократно заяви, че Царукян трябва отново да си спечели мястото. Въпреки доминиращата победа със събмишън над Дан Хукър през ноември, изглежда, че шанс за титлата не се очертава скоро за него.

В интервю за Red Corner MMA Махачев защити своя потенциален съперник и правото му да бъде претендент.

„На организацията може и да не ѝ харесва, но те правят все повече и повече битки, които не разбирам“, заяви Махачев (превод от руски чрез Red Corner MMA). „Разбира се, мисля, че Арман трябваше да получи шанс за титлата. Нека бъдем честни, Арман няма да...“