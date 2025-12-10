Държавата награди медалистите от Световното и Европейското първенство по савате

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев награди с почетни плакети медалистите от Световното и Европейското първенство по савате.
Той поздрави българските състезатели за постигнатите резултати и подчерта, че техните успехи са плод на огромен труд, дисциплина и последователност.
„Вашите постижения са вдъхновение за младите хора, които тепърва откриват пътя към спорта. Сигурен съм, че ще продължите да развивате таланта си и ще ни радвате с още успехи“, каза Георгиев.
Българските състезатели завоюваха седем бронзови и три сребърни медала от Световното първенство в Пловдив, както и сребро и бронз от Европейското първенство в Австрия.
Димитър Георгиев връчи почетни плакети и на треньорите на медалистите.
Медалисти от Световното първенство по савате комба:
Жени
Катерина Бейчева – сребърен медал;
Моника Ценкова – бронзов медал.
Мъже
Стефан Тардитс – бронзов медал;
Християн Ямболиев – бронзов медал.
Младежи до 21 г.
Габриела Ценкова – сребърен медал;
Борис Иванов – сребърен медал;
Никол Станчева – бронзов медал;
Стефани Пешева – бронзов медал;
Йордан Йорданов – бронзов медал;
Стилиян Стефанов – бронзов медал.
Медалисти от Европейското първенство по савате асо:
Мъже
Йордан Йорданов – сребърен медал.
Жени
Габриела Ценкова – бронзов медал.