Държавата награди медалистите от Световното и Европейското първенство по савате

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев награди с почетни плакети медалистите от Световното и Европейското първенство по савате.

Той поздрави българските състезатели за постигнатите резултати и подчерта, че техните успехи са плод на огромен труд, дисциплина и последователност.

„Вашите постижения са вдъхновение за младите хора, които тепърва откриват пътя към спорта. Сигурен съм, че ще продължите да развивате таланта си и ще ни радвате с още успехи“, каза Георгиев.

Българските състезатели завоюваха седем бронзови и три сребърни медала от Световното първенство в Пловдив, както и сребро и бронз от Европейското първенство в Австрия.

Димитър Георгиев връчи почетни плакети и на треньорите на медалистите.

Медалисти от Световното първенство по савате комба:

Жени

Катерина Бейчева – сребърен медал;

Моника Ценкова – бронзов медал.

Мъже

Стефан Тардитс – бронзов медал;

Християн Ямболиев – бронзов медал.

Младежи до 21 г.

Габриела Ценкова – сребърен медал;

Борис Иванов – сребърен медал;

Никол Станчева – бронзов медал;

Стефани Пешева – бронзов медал;

Йордан Йорданов – бронзов медал;

Стилиян Стефанов – бронзов медал.

Медалисти от Европейското първенство по савате асо:

Мъже

Йордан Йорданов – сребърен медал.

Жени

Габриела Ценкова – бронзов медал.