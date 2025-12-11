Популярни
Петима българи се качват на ринга в Германия днес

  • 11 дек 2025 | 10:44
  • 156
  • 0
Петима българи се качват на ринга в Германия днес

България ще бъде представена от пет таланти днес на Европейското първенство по бокс до 17 години в Киенбаум. Под наставленията на Детелин Далаклиев, Стойка Кръстева и Пейчо Багдатов те ще опитат да осигурят позитивни емоции и нови победи на шампионата в Германия.

Трима от тях са поставени в обедната сесия на турнира, която започва от 12:00 часа. В седми мач на ринг А Славчо Григоров (50 кг) ще се изправи срещу Амит Локез (Израел). В девети двубой на ринг В Мартин Кордев (75 кг) ще боксира с Йосип Колджерай (Хърватия), а в 11-ата среща от програмата Злати Пенчев (+80 кг) ще играе с Хасан Акпинар (Грузия).

В следобедната сесия, която започва от 16:30 часа, ни очакват още два мача на ринг В. Във втория двубой от списъка Десислава Стефанова (57 кг) се изправя срещу Александра Мигачев (Полша), а шестия сблъсък Николай Карабойков (48 кг) ще боксира с Иля Макаревичиус (Литва).

В първия ден на шампионата Ивайло Колев постигна драматична победа над Димитриос Павлу (Гърция). Националът ни се наложи с 3:2 гласа и се класира за втория кръг при 60-килограмовите, където утре ще се изправи срещу Петар Кърпан (Чехия). Останалите ни представители допуснаха поражения. Георги Гълъбов (54 кг), Максим Кирилов (66 кг), Валя Николаева (46 кг) и Алекса Попова (50 кг) приключиха участието си.

