Двама българи спечелиха бронзови медали от Младежката световна лига по карате

Двама български състезатели спечелиха бронзовите отличия по време на последната за 2025 година Младежка световна лига по карате, която се проведе в Лидо ди Йезоло, близо до Венеция с участието на 3400 състезатели от 83 държави.

Юлиана Лабада от клуб Калиакра в категория над 61 кг кумите при кадетките изигра шест срещи, спечели пет от тях и зае трето място от 69 състезателки в нейната категория. Лабада стартира с победа 6:4 срещу Селин Бекер от Германия, след това записа успех с 2:0 над Клаудия Касик от Чехия, със 7:1 над Хриса Микелату от Гърция и с 5:1 над Дана Елен Вибраниец от Германия. На полуфинала българката отстъпи с 0:4 пред Нина Макура от Сърбия, но в решаващия мач за бронза спечели след 6:6 и съдийско решение срещу Елин Янахи Чопич от Хърватия, съобщават от българската федерация.

Георги Марков от Етър (Велико Търново) в категория до 55 кг кумите до 14 години също изигра шест мача, като спечели пет от тях и се окичи с бронзов медал. Той започна с две победи с 8:2 над Никола Панич от Босна и Херцеговина и с 8:0 над Милтиадис Цагаракис от Гърция, преди да загуби със съдийско решение (0:0) от Вук Драгоевич от Черна гора. В репешажите за бронза Марко постигна нови три успеха - с 2:0 над Олександр Сагрунов от Украйна, с 5:0 над Спиридон Апостолатос от Гърция и с 3:1 над друг украинец Иван Бекешко.