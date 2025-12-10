Популярни
  3. Живко Стоименов: Митко Илиев ми звънна, за да ми се извини и да ме пита как съм

Живко Стоименов: Митко Илиев ми звънна, за да ми се извини и да ме пита как съм

  • 10 дек 2025 | 16:33
Живко Стоименов: Митко Илиев ми звънна, за да ми се извини и да ме пита как съм

Живко Стоименов поиска правото си на отговор и получи възможност да сподели в студиото на "Sportal Fight Club" своята гледна точка на конфликта с Митко Илиев и повече информация относно травмата, която го извади от планирания двубой между двамата ММА бойци.

Припомняме, че Илиев и Стоименов трябваше да се срещнат на галата Fight Fest 2 na 20-ти декември в Пазарджик, но софиянецът се оттегли от двубоя поради травма. Три дни след обявяването на новината за отложената среща Митко Илиев разкри пред редактора в медията ни Борис Тонев съмненията си относно контузията на Стоименов.

Днес в студиото ни Стоименов сподели, че има рядко следоперативно състояние невропатия, което е било открито след ядрено магнитен резонанс. 29-годишният спортист твърди, че не изпитва страх към Митко Илиев и е готов да се изправи срещу него при възстановяване от травмата.

Стоименов още твърди, че Митко Илиев му е позвънил, за да му се извини за казаното срещу него в студиото на "Sportal Fight Club". Стоименов пусна част от аудиозапис, в който се чуват следните думи:

“Веднага ще ти отговоря. Таз година аз направих три мача, с теб щеше да ми е четвърти. Ако ти си свикнал с медийното пространство, аз не съм. Със сигурност някои неща ме жегнаха. Очаквах този мач с нетърпение. На баща ми думите бяха “Представи си това момче наистина да е контузено, а сега цяла България го плюе…ако си мъж, трябва да му звъннеш и да го питаш как е. В момента това правя”

Към Митко Илиев бе отправено запитване от медията ни относно този разговор и старозагорецът сподели следното:

“Родителите ми бяха страшно разочаровани от мен и ме накараха да чуя Живко и да му се извиня, ако наистина е контузен. Феновете са важни , но мнението на родителите ми е най-важно"

Вижте цялото интервю със Стоименов, в което той говори и за конфликта му с Георги Валентинов, успехите на Митко Илиев и конкуренцията, срещу която и двамата са се изправяли:

