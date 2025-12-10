Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. FIVB въвежда нови правила за смяна на волейболната федерация по произход

FIVB въвежда нови правила за смяна на волейболната федерация по произход

  • 10 дек 2025 | 20:33
  • 470
  • 0
FIVB въвежда нови правила за смяна на волейболната федерация по произход

След проведено заседание на административния борд на Международната федерация по волейбол (FIVB) бяха обявени актуализирани регулации, свързани с процедурата за смяна на федерацията по произход от страна на състезатели. Новите правила имат за цел да осигурят по-голяма прозрачност и справедливост при определянето на правото на участие в националните отбори.

Ограничение за броя на натурализираните или сменили федерация играчи

Според обновените регламенти, даден национален отбор може да включи най-много двама състезатели, които са сменили своята федерация по произход, за турнири, администрирани от FIVB.

Изискване за тригодишно пребиваване

Новите правила въвеждат и условие за минимум три години постоянно пребиваване в страната на новата федерация. Това изискване може да бъде избегнато само ако въпросният играч придобие гражданство преди определянето на своята федерация по произход.

Ограничения за волейболисти, играли вече за своята федерация по произход

FIVB налага и строга рестрикция: волейболисти, които вече са представлявали федерацията си по произход на каквото и да е ниво, не могат да играят за друг национален отбор. Този аспект може да повлияе значително на кариерите на играчи със смесена националност или такива, които са израснали в различни държави.

Новите регулации ще влязат в сила от 28 февруари 2026 година.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Волейбол, снукър и футзал има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

Волейбол, снукър и футзал има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

  • 10 дек 2025 | 17:42
  • 483
  • 0
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с втора загуба в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с втора загуба в Русия

  • 10 дек 2025 | 17:23
  • 11096
  • 6
Николай Желязков: Фридрихсхафен са добър отбор, но можем да ги затрудним на посрещане

Николай Желязков: Фридрихсхафен са добър отбор, но можем да ги затрудним на посрещане

  • 10 дек 2025 | 17:08
  • 1020
  • 1
Найден Найденов: Срещу Динамо искаме да играем добре и да се борим за успех

Найден Найденов: Срещу Динамо искаме да играем добре и да се борим за успех

  • 10 дек 2025 | 16:52
  • 881
  • 0
"Въпроси и отговори" с Димо Тонев

"Въпроси и отговори" с Димо Тонев

  • 10 дек 2025 | 14:05
  • 618
  • 1
Супер Алекс Николов със 17 точки и MVP, Лубе с лесна победа на старта в ШЛ

Супер Алекс Николов със 17 точки и MVP, Лубе с лесна победа на старта в ШЛ

  • 9 дек 2025 | 23:20
  • 4763
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

  • 10 дек 2025 | 21:30
  • 3179
  • 2
Аякс със зрелищен обрат срещу Карабах

Аякс със зрелищен обрат срещу Карабах

  • 10 дек 2025 | 19:44
  • 12009
  • 9
Мбапе е на пейката срещу Сити (съставите)

Мбапе е на пейката срещу Сити (съставите)

  • 10 дек 2025 | 20:47
  • 2049
  • 10
Брюж - Арсенал (съставите)

Брюж - Арсенал (съставите)

  • 10 дек 2025 | 21:00
  • 563
  • 1
Съставите на Ювентус и Пафос

Съставите на Ювентус и Пафос

  • 10 дек 2025 | 21:04
  • 264
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 97143
  • 38