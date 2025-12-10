FIVB въвежда нови правила за смяна на волейболната федерация по произход

След проведено заседание на административния борд на Международната федерация по волейбол (FIVB) бяха обявени актуализирани регулации, свързани с процедурата за смяна на федерацията по произход от страна на състезатели. Новите правила имат за цел да осигурят по-голяма прозрачност и справедливост при определянето на правото на участие в националните отбори.
Ограничение за броя на натурализираните или сменили федерация играчи
Според обновените регламенти, даден национален отбор може да включи най-много двама състезатели, които са сменили своята федерация по произход, за турнири, администрирани от FIVB.
Изискване за тригодишно пребиваване
Новите правила въвеждат и условие за минимум три години постоянно пребиваване в страната на новата федерация. Това изискване може да бъде избегнато само ако въпросният играч придобие гражданство преди определянето на своята федерация по произход.
Ограничения за волейболисти, играли вече за своята федерация по произход
FIVB налага и строга рестрикция: волейболисти, които вече са представлявали федерацията си по произход на каквото и да е ниво, не могат да играят за друг национален отбор. Този аспект може да повлияе значително на кариерите на играчи със смесена националност или такива, които са израснали в различни държави.
Новите регулации ще влязат в сила от 28 февруари 2026 година.