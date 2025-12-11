Спърс си подпечатаха билетите за Вегас след 30 точки на Касъл срещу Лейкърс

Стефон Касъл отбеляза 30 точки и спечели 10 борби, а Де'Арон Фокс добави 20 точки за победата на Сан Антонио Спърс над домакина Лос Анджелис Лейкърс със 132:119, с която отборът се класира за полуфиналите на турнира за Купата на НБА.

Келдън Джонсън вкара 17 и взе осем борби, Харисън Барнс и Джулиън Чампани добавиха по 16 всеки, а Дилън Харпър добави 13 за Сан Антонио, който спечели девети мач от последните 12 без звездата на тима Виктор Уембаняма, който е контузен.

"Шпорите", ще се изправят срещу Оклахома Сити Тъндър в полуфинала в събота в Лас Вегас.

Лука Дончич реализира 35 точки и направи осем асистенции, докато Маркъс Смарт добави 26 точки за "езерняците". ЛеБрон Джеймс завърши с 19 точки и 15 борби, а Остин Рийвс добави 15 пункта, осем борби и седем асистенции.

Сан Антонио направи серия от 20:4 между края на първата четвърт и началото на втората, за да си осигури аванс с 47:30. Така тимът взе реванш за загубата от Лейкърс с 116:118 на 5 ноември.