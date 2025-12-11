Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Спърс си подпечатаха билетите за Вегас след 30 точки на Касъл срещу Лейкърс

Спърс си подпечатаха билетите за Вегас след 30 точки на Касъл срещу Лейкърс

  • 11 дек 2025 | 09:32
  • 898
  • 0
Спърс си подпечатаха билетите за Вегас след 30 точки на Касъл срещу Лейкърс

Стефон Касъл отбеляза 30 точки и спечели 10 борби, а Де'Арон Фокс добави 20 точки за победата на Сан Антонио Спърс над домакина Лос Анджелис Лейкърс със 132:119, с която отборът се класира за полуфиналите на турнира за Купата на НБА.

Келдън Джонсън вкара 17 и взе осем борби, Харисън Барнс и Джулиън Чампани добавиха по 16 всеки, а Дилън Харпър добави 13 за Сан Антонио, който спечели девети мач от последните 12 без звездата на тима Виктор Уембаняма, който е контузен.

"Шпорите", ще се изправят срещу Оклахома Сити Тъндър в полуфинала в събота в Лас Вегас.

Лука Дончич реализира 35 точки и направи осем асистенции, докато Маркъс Смарт добави 26 точки за "езерняците". ЛеБрон Джеймс завърши с 19 точки и 15 борби, а Остин Рийвс добави 15 пункта, осем борби и седем асистенции.

Сан Антонио направи серия от 20:4 между края на първата четвърт и началото на втората, за да си осигури аванс с 47:30. Така тимът взе реванш за загубата от Лейкърс с 116:118 на 5 ноември.

