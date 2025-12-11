Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Виляреал
  3. Марселино: Не е нормално да ни вкарат три гола с три удара

Марселино: Не е нормално да ни вкарат три гола с три удара

  • 11 дек 2025 | 03:52
  • 318
  • 0
Марселино: Не е нормално да ни вкарат три гола с три удара

Наставникът на Виляреал Марселино не скри разочарованието си след загубата у дома от ФК Копенхаген в Шампионска лига. "Жълтата подводница" на два пъти изравняваше, но в крайна сметка отстъпи с 2:3 и вече няма шансове да продължи напред в турнира.

„Много съм разочарован. Надявахме се, че днес най-накрая ще успеем, на наш терен и пред нашите фенове, но не се получи. Нормално е да сме тъжни. Ако не бяхме, значи всичко ни е безразлично. Това е много труден за приемане резултат, но такава е реалността", заяви Марселино.

Виляреал пусна химна на Лига Европа и се сбогува с Шампионската лига
Виляреал пусна химна на Лига Европа и се сбогува с Шампионската лига

„Опитвахме през цялото време. Трябва да се запитаме защо ни вкарват гол във втората минута на наш терен, като техен футболист стреля необезпокояван между двама наши защитници. Нещата се обърнаха срещу нас и трябва да търсим решения. Невъзможно е да спечелиш в Шампионската лига, когато допускаш три гола с три три удара", призна специалистът.

"Трудно е да се съвземеш от грешката, след като си допуснал гол във втората минута. Отборът искаше да направи обрат и имахме положения, но не ги реализирахме, а съперникът го направи. Липсваше ни решителност в двете наказателни полета. Не знам какво ни се случва, но не показваме стабилността от Ла Лига, където сме отборът с най-малко допуснати голове", добави Марселино.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

В Турция разследват и мача между Фенербахче и Щутгарт за незаконни залагания

В Турция разследват и мача между Фенербахче и Щутгарт за незаконни залагания

  • 11 дек 2025 | 01:47
  • 382
  • 0
Тебас не се отказва - иска мач от Ла Лига да се играе в Саудитска Арабия

Тебас не се отказва - иска мач от Ла Лига да се играе в Саудитска Арабия

  • 11 дек 2025 | 01:35
  • 299
  • 0
Двама души са пострадали от пиротехниката на "Алианц Арена" по време на мача Байерн - Спортинг

Двама души са пострадали от пиротехниката на "Алианц Арена" по време на мача Байерн - Спортинг

  • 11 дек 2025 | 01:19
  • 296
  • 0
Германските женски футболни клубове основаха своя собствена лига

Германските женски футболни клубове основаха своя собствена лига

  • 11 дек 2025 | 01:08
  • 303
  • 0
Борусия (Дортмунд) не стори достатъчно за победа над Бодьо/Глимт

Борусия (Дортмунд) не стори достатъчно за победа над Бодьо/Глимт

  • 11 дек 2025 | 00:35
  • 756
  • 0
Байер и Нюкасъл разделиха точките след хубава втора част и продължават да мечтаят

Байер и Нюкасъл разделиха точките след хубава втора част и продължават да мечтаят

  • 11 дек 2025 | 00:26
  • 1178
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гостите доминираха в днешните мачове в Шампионската лига

Гостите доминираха в днешните мачове в Шампионската лига

  • 10 дек 2025 | 23:59
  • 22559
  • 11
Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

  • 10 дек 2025 | 23:07
  • 30564
  • 351
Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

  • 10 дек 2025 | 23:55
  • 12334
  • 10
ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

  • 10 дек 2025 | 23:51
  • 6518
  • 5
Ювентус се събуди след почивката и си свърши работата срещу Пафос

Ювентус се събуди след почивката и си свърши работата срещу Пафос

  • 10 дек 2025 | 23:53
  • 6117
  • 9
Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

  • 10 дек 2025 | 21:30
  • 12201
  • 14