Марселино: Не е нормално да ни вкарат три гола с три удара

Наставникът на Виляреал Марселино не скри разочарованието си след загубата у дома от ФК Копенхаген в Шампионска лига. "Жълтата подводница" на два пъти изравняваше, но в крайна сметка отстъпи с 2:3 и вече няма шансове да продължи напред в турнира.

„Много съм разочарован. Надявахме се, че днес най-накрая ще успеем, на наш терен и пред нашите фенове, но не се получи. Нормално е да сме тъжни. Ако не бяхме, значи всичко ни е безразлично. Това е много труден за приемане резултат, но такава е реалността", заяви Марселино.

„Опитвахме през цялото време. Трябва да се запитаме защо ни вкарват гол във втората минута на наш терен, като техен футболист стреля необезпокояван между двама наши защитници. Нещата се обърнаха срещу нас и трябва да търсим решения. Невъзможно е да спечелиш в Шампионската лига, когато допускаш три гола с три три удара", призна специалистът.

"Трудно е да се съвземеш от грешката, след като си допуснал гол във втората минута. Отборът искаше да направи обрат и имахме положения, но не ги реализирахме, а съперникът го направи. Липсваше ни решителност в двете наказателни полета. Не знам какво ни се случва, но не показваме стабилността от Ла Лига, където сме отборът с най-малко допуснати голове", добави Марселино.