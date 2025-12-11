Продадени са 70% от билетите за Зимните олимпийски игри

Организаторите на Зимните олимпийски игри Милано и Кортина д'Ампецо са продали близо 70% от билетите, съобщи Международният олимпийски комитет, с надеждата, че продължаващата щафета с олимпийския огън ще увеличи продажбите в последния етап.

Общо 1,4 милиона билета са издадени за Игрите от 6 до 22 февруари година, като близо един милион са продадени, а около 255 000 са издадени за Параолимпийските игри, които ще се проведат няколко седмици по-късно.

Щафетата с огъня започна миналата седмица, като пламъкът беше пренесен из цялата страна, за да се засили ентусиазмът сред италианците.

„На този етап сме близо до 70%“, каза изпълнителният директор на Олимпийските игри Кристоф Дюби на пресконференция след заседание на Изпълнителния комитет на МОК, което включваше доклад за напредъка от италианските организатори.

Той добави, че се надява щафетата да увеличи продажбите, особено за Параолимпийските игри.

„Винаги е малко по-трудно. С продажбите на билети за Параолимпийските игри изоставаме. Надяваме се, че щафетата ще помогне“, заяви Дюби, цитиран от Ройтерс.

МОК все още не е обсъждал активно ситуацията с хокейната зала за Олимпийските игри през 2026

Той не съобщи точно колко билети са продадени за Параолимпийските игри, които ще се проведат между 6 и 15 март.

Организаторите бързат да завършат и тестват спортните съоръжения, като хокейният стадион в Милано е един от проектите с кратък срок от самото начало. През последните дни той отново попадна в светлината на прожекторите заради размера на пързалката си, след съобщения, че тя е по-къса от стандартната, използвана в НХЛ.