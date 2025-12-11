Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Продадени са 70% от билетите за Зимните олимпийски игри

Продадени са 70% от билетите за Зимните олимпийски игри

  • 11 дек 2025 | 01:55
  • 97
  • 0
Продадени са 70% от билетите за Зимните олимпийски игри

Организаторите на Зимните олимпийски игри Милано и Кортина д'Ампецо са продали близо 70% от билетите, съобщи Международният олимпийски комитет, с надеждата, че продължаващата щафета с олимпийския огън ще увеличи продажбите в последния етап.

Общо 1,4 милиона билета са издадени за Игрите от 6 до 22 февруари година, като близо един милион са продадени, а около 255 000 са издадени за Параолимпийските игри, които ще се проведат няколко седмици по-късно.

Щафетата с огъня започна миналата седмица, като пламъкът беше пренесен из цялата страна, за да се засили ентусиазмът сред италианците.

„На този етап сме близо до 70%“, каза изпълнителният директор на Олимпийските игри Кристоф Дюби на пресконференция след заседание на Изпълнителния комитет на МОК, което включваше доклад за напредъка от италианските организатори.

Той добави, че се надява щафетата да увеличи продажбите, особено за Параолимпийските игри.

„Винаги е малко по-трудно. С продажбите на билети за Параолимпийските игри изоставаме. Надяваме се, че щафетата ще помогне“, заяви Дюби, цитиран от Ройтерс.

МОК все още не е обсъждал активно ситуацията с хокейната зала за Олимпийските игри през 2026
МОК все още не е обсъждал активно ситуацията с хокейната зала за Олимпийските игри през 2026

Той не съобщи точно колко билети са продадени за Параолимпийските игри, които ще се проведат между 6 и 15 март.

Организаторите бързат да завършат и тестват спортните съоръжения, като хокейният стадион в Милано е един от проектите с кратък срок от самото начало. През последните дни той отново попадна в светлината на прожекторите заради размера на пързалката си, след съобщения, че тя е по-къса от стандартната, използвана в НХЛ.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Швейцарска състезателка по сноуборд ще пропусне Олимпийските игри поради контузия

Швейцарска състезателка по сноуборд ще пропусне Олимпийските игри поради контузия

  • 10 дек 2025 | 22:14
  • 439
  • 0
МОК все още не е обсъждал активно ситуацията с хокейната зала за Олимпийските игри през 2026

МОК все още не е обсъждал активно ситуацията с хокейната зала за Олимпийските игри през 2026

  • 10 дек 2025 | 18:46
  • 716
  • 0
9 руски и беларуски спортисти получиха неутрален статут от ФИС за квалификациите за Олимпийските игри в Милано-Кортина

9 руски и беларуски спортисти получиха неутрален статут от ФИС за квалификациите за Олимпийските игри в Милано-Кортина

  • 10 дек 2025 | 18:38
  • 659
  • 2
Линдзи Вон бе най-бърза в тренировка за първото спускане за сезона

Линдзи Вон бе най-бърза в тренировка за първото спускане за сезона

  • 10 дек 2025 | 18:31
  • 1240
  • 0
Пройс и Гротиан ще пропуснат стартовете от Световната купа в Хонфилцен

Пройс и Гротиан ще пропуснат стартовете от Световната купа в Хонфилцен

  • 10 дек 2025 | 16:36
  • 440
  • 0
Сенеки изравни 0.1 секунди преди сирената, Патоците надделяха над Пингвините след дузпи

Сенеки изравни 0.1 секунди преди сирената, Патоците надделяха над Пингвините след дузпи

  • 10 дек 2025 | 12:55
  • 713
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гостите доминираха в днешните мачове в Шампионската лига

Гостите доминираха в днешните мачове в Шампионската лига

  • 10 дек 2025 | 23:59
  • 19658
  • 11
Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

  • 10 дек 2025 | 23:07
  • 26134
  • 348
Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

  • 10 дек 2025 | 23:55
  • 10117
  • 10
ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

  • 10 дек 2025 | 23:51
  • 4986
  • 5
Ювентус се събуди след почивката и си свърши работата срещу Пафос

Ювентус се събуди след почивката и си свърши работата срещу Пафос

  • 10 дек 2025 | 23:53
  • 4907
  • 8
Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

  • 10 дек 2025 | 21:30
  • 11045
  • 13