Пройс и Гротиан ще пропуснат стартовете от Световната купа в Хонфилцен

Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс ще пропусне състезанията в Хохфилцен тази седмица заради коронавирус, съобщиха от Германската ски федерация (DSV).

Пройс не възстановена, за да бъде отново на пистата след заболяването. Селина Гротиан също няма да бъде на линия за надпреварата в Австрия поради грип.

„За съжаление, Франциска и Селина не успяха да се възстановят навреме, както се надявахме. Снощи това стана ясно окончателно“, каза спортният директор на федерацията Феликс Битерлинг пред ДПА.

„След съвместно решение на треньорския екип и лекарите, фокусът сега е върху стартовете в Льо Гран-Борнан“, добави той, визирайки състезанията във Франция следващата седмица.

Пройс и Гротиан се разболяха по време на откриващия кръг за сезона в шведския Йостерсунд миналата седмица и пропуснаха няколко старта.