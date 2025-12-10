Швейцарска състезателка по сноуборд ще пропусне Олимпийските игри поради контузия

Швейцарската състезателка по сноуборд Беренис Уики ще пропусне Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, след като скъса лявата си предна кръстна връзка за втори път тази година.

На Олимпийските игри в Пекин 2022 Уики се класира седма в дисциплината халфпайп.

23-годишната швейцарка падна по време на тренировка миналата седмица в Китай и се завърна в Швейцария за медицински прегледи. Те разкриха друго скъсване на предна кръстна връзка в лявото й коляно и тя ще се подложи на операция, с която ще сложи край на сезона си, обявиха от Швейцарската ски федерация.

Уики контузи коляното си за първи път през февруари и пропусна Световното първенство по ски свободен стил, което се проведе месец по-късно в Швейцария.