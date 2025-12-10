Популярни
Сенеки изравни 0.1 секунди преди сирената, Патоците надделяха над Пингвините след дузпи

  • 10 дек 2025 | 12:55
Сенеки изравни 0.1 секунди преди сирената, Патоците надделяха над Пингвините след дузпи

Бекет Сенеки бе точен десета от секундата преди края на редовното време, а Виле Хусо отрази всички три дузпи и завърши с 44 спасявания при победа на гостуващия Анахайм Дъкс с 4:3 срещу Питсбърг Пенгуинс. Джаксън Лакомб и Трой Тери вкараха в редовното време и Лео Карлсон заби решаващия гол при свободните удари, с което "патоците" спечелиха трети пореден мач.

Антъни Манта, Ноел Ачиари и Томи Новак бяха точни за Питсбърг, който е с 35 точки и заема четвъртото място в Столичната дивизия. Анахайм пък е лидер в Тихоокеанската с два пункта пред Вегас Голдън Найтс, който отстъпи с 4:5 след дузпи срещу Ню Йорк Айлъндърс.

Марк Кастелик и Фрейзър Минтън се разписаха по два пъти и Бостън Брюинс спечели с 5:2 срещу Сейнт Луис Блус, за да се изравни с лидера в Атлантическата дивизия Тампа Бей Лайтнинг. Павел Заха също вкара за "мечоците", които записаха трета поредна победа. Джереми Суейман направи 24 спасявания. 

