Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. МОК все още не е обсъждал активно ситуацията с хокейната зала за Олимпийските игри през 2026

МОК все още не е обсъждал активно ситуацията с хокейната зала за Олимпийските игри през 2026

  • 10 дек 2025 | 18:46
  • 275
  • 0
МОК все още не е обсъждал активно ситуацията с хокейната зала за Олимпийските игри през 2026

Международният олимпийски комитет (МОК) все още не е обсъждал активно ситуацията с хокейната зала за Олимпийските игри през 2026 година в Италия, заяви пред медиите президентът на МОК Кърсти Ковънтри.

По-рано заместник-комисарят на Националната хокейна лига (НХЛ) Бил Дейли предположи, че играчите от лигата може да откажат да се състезават в Италия поради лошото качество на леда.

„Остават ни 59 дни до Олимпийските игри. Много сме впечатлени от видяното. Що се отнася до хокейната зала, все още не сме я обсъждали активно“, каза Ковънтри.

„Параметрите на съоръжението са такива, каквито трябва да бъдат. Тази зала може да приема състезания на най-високо ниво. Очакваме фантастични състезания на Олимпийските игри“, добави спортният директор на МОК Пиер Дюкрей.

По-рано АП съобщи, че строителството на залата „Сантаджулия“ с капацитет 16 000 места в Милано е забавено. Световното първенство за юноши в Дивизия I е трябвало да послужи като тестови мачове, но те са били преместени на друга арена. След това комисарят на НХЛ Гари Бетман изрази загриженост, че хокеистите ще трябва да се състезават на неизпробван лед.

Строителството на залата в Милано ще бъде завършено три дни преди началото на олимпийския турнир по хокей на лед за жени. Женският турнир на Олимпийските игри ще започне на 5 февруари, а мъжкият - на 11 февруари.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

9 руски и беларуски спортисти получиха неутрален статут от ФИС за квалификациите за Олимпийските игри в Милано-Кортина

9 руски и беларуски спортисти получиха неутрален статут от ФИС за квалификациите за Олимпийските игри в Милано-Кортина

  • 10 дек 2025 | 18:38
  • 293
  • 0
Линдзи Вон бе най-бърза в тренировка за първото спускане за сезона

Линдзи Вон бе най-бърза в тренировка за първото спускане за сезона

  • 10 дек 2025 | 18:31
  • 498
  • 0
Пройс и Гротиан ще пропуснат стартовете от Световната купа в Хонфилцен

Пройс и Гротиан ще пропуснат стартовете от Световната купа в Хонфилцен

  • 10 дек 2025 | 16:36
  • 327
  • 0
Сенеки изравни 0.1 секунди преди сирената, Патоците надделяха над Пингвините след дузпи

Сенеки изравни 0.1 секунди преди сирената, Патоците надделяха над Пингвините след дузпи

  • 10 дек 2025 | 12:55
  • 663
  • 0
Райън О'Райли отбеляза единствения гол при дузпите и донесе успеха на Нешвил срещу Колорадо

Райън О'Райли отбеляза единствения гол при дузпите и донесе успеха на Нешвил срещу Колорадо

  • 10 дек 2025 | 12:42
  • 872
  • 0
Има сериозен риск играчите от НХЛ да пропуснат Олимпиадата заради пързалката

Има сериозен риск играчите от НХЛ да пропуснат Олимпиадата заради пързалката

  • 10 дек 2025 | 12:28
  • 1308
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

  • 10 дек 2025 | 16:15
  • 10333
  • 99
Ранни голове и в двата двубоя от ранната програма на ШЛ тази вечер

Ранни голове и в двата двубоя от ранната програма на ШЛ тази вечер

  • 10 дек 2025 | 19:44
  • 8302
  • 6
Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

  • 10 дек 2025 | 13:40
  • 12967
  • 33
Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 30768
  • 42
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 18096
  • 13
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 95657
  • 38