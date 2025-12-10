МОК все още не е обсъждал активно ситуацията с хокейната зала за Олимпийските игри през 2026

Международният олимпийски комитет (МОК) все още не е обсъждал активно ситуацията с хокейната зала за Олимпийските игри през 2026 година в Италия, заяви пред медиите президентът на МОК Кърсти Ковънтри.

По-рано заместник-комисарят на Националната хокейна лига (НХЛ) Бил Дейли предположи, че играчите от лигата може да откажат да се състезават в Италия поради лошото качество на леда.

„Остават ни 59 дни до Олимпийските игри. Много сме впечатлени от видяното. Що се отнася до хокейната зала, все още не сме я обсъждали активно“, каза Ковънтри.

„Параметрите на съоръжението са такива, каквито трябва да бъдат. Тази зала може да приема състезания на най-високо ниво. Очакваме фантастични състезания на Олимпийските игри“, добави спортният директор на МОК Пиер Дюкрей.

По-рано АП съобщи, че строителството на залата „Сантаджулия“ с капацитет 16 000 места в Милано е забавено. Световното първенство за юноши в Дивизия I е трябвало да послужи като тестови мачове, но те са били преместени на друга арена. След това комисарят на НХЛ Гари Бетман изрази загриженост, че хокеистите ще трябва да се състезават на неизпробван лед.

Строителството на залата в Милано ще бъде завършено три дни преди началото на олимпийския турнир по хокей на лед за жени. Женският турнир на Олимпийските игри ще започне на 5 февруари, а мъжкият - на 11 февруари.