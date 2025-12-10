9 руски и беларуски спортисти получиха неутрален статут от ФИС за квалификациите за Олимпийските игри в Милано-Кортина

Девет руски и беларуски спортисти получиха статут на индивидуални неутрални състезатели от Международната федерация по ски и сноуборд, което им позволи да участват в квалификационни състезания за Олимпийските игри в Милано-Кортина догодина, съобщи Ройтерс.

Беларуската състезателка по ски свободен стил Хана Хускова, която спечели злато в Пьончан през 2018 г. и сребро в Пекин през 2022 г., оглавява първоначалния списък заедно с рускинята Анастасия Таталина, която грабна златото в ски биг еър за жени на Световното първенство през 2021 г.

В списъка са включени и беларуските спортисти Анастасия Андриянава, Анна Деруго, Ихар Драбянков, Мария Шканова и Владислав Вазнюк, както и руснаците Савелий Коростельов и Дария Непряева.

„През следващите дни и седмици, с провеждането на повече прегледи за допустимост и вземането на повече решения, ФИС ще публикува актуализирани версии на списъка с неутралните спортисти“, се казва в изявление на ФИС.

На 2 декември Спортният арбитражен съд заяви, че руски и беларуски спортисти трябва да имат право да участват в квалификационни събития на ФИС, ако отговарят на критериите на Международния олимпийски комитет.

Съветът на ФИС гласува да не се допускат спортисти от Русия и Беларус да участват като неутрални спортисти в квалификационните събития за Зимните олимпийски и Параолимпийски игри в Милано Кортина през 2026 г. Ски федерациите на Русия и Беларус обжалваха решението пред КАС, заедно със 17 спортисти от двете страни и арбитражният съд в Лозана частично уважи жалбите.

Олимпийските игри в Милано-Кортина ще се проведат от 6 до 22 февруари.