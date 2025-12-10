Линдзи Вон бе най-бърза в тренировка за първото спускане за сезона

Американската легенда в алпийските ски Линдзи Вон, която се готви за завръщане на Олимпийските игри на 41-годишна възраст, беше най-бърза в тренировка за първото спускане за жени за сезона от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Вон, олимпийската шампионка на спускане през 2010 г. и четирикратна шампионка от Световната купа с 82 победи, постигна време от една минута и 30,95 секунди по пистата Корвилия в швейцарския курорт Санкт Мориц.

Настоящата олимпийска шампионка по спускане от Норвегия Кайса Викхоф Ли беше втора и с 0,59 секунди по-бавна, а италианката София Годжа, олимпийската шампионка на спускане през 2018 г., се класира трета с равно време с французойката Лора Гош.

Санкт Мориц е домакин на спускане в петък и събота, а в неделя - супергигантски слалом.

Линдзи Вон демонстрира отлична форма в швейцарския курорт, тя е петкратна победителка там, като последната победа е преди 10 години.

Миналата година тя се завърна на Световната купа за първи път от близо шест години след успешна операция на коляното, завърши на 14-то място в супергигантски слалом в Санкт Мориц.

Ако участва в Милано-Кортина, Вон има шанс да стане най-възрастната жена с медал в олимпийските алпийски ски.

„Правила съм го и преди. Ако има нещо, което знам как да правя, това е карането на ски“, каза трикратната олимпийска медалистка пред www.olympics.com.

„Може да съм напълно невежа във всичко останало, но ако има едно нещо, в което мога да бъда уверена, то е, че знам как да се състезавам със ски.“