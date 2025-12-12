Томас Франк: Омръзна ми да отговарям на едни и същи въпроси

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк заяви, че няма притеснения относно нови играчи с травми след двубоя със Славия (Прага) в Шампионската лига през седмицата и очаква всички футболисти да са на разположения. “Шпорите” гостуват на Нотингам Форест в неделя от 16:00 българско време, а при успех те евентуално биха могли да се доближат до челните места в класирането. В момента лондончани са 11-и с 22 точки, но имат само един успех в последните си пет двубоя в Премиър лийг. Бренън Джонсън също ще бъде на разположение за двубоя срещу своя бивш тим. В края на пресконференцията Франк малко изненада журналистите, заявявайки, че е отегчен от определени въпроси, на които трябва да отговаря седмица след седмица.

Две дузпи помогнаха на Тотнъм за убедителна победа и изкачване в класирането в ШЛ

“Завръщането на Бен Дейвис бе много важно и е хубаво отново да го видим на терена. Той изигра първите си минути за сезона. Доминик Соланке се завърне и вече тренира с топка, но все още не се е присъединил към основната група. Предполага, че е добра новина, че публикува това в социалните мрежи. Контузията, която получи през юли, се проточи известно време. Когато тренира пълноценно, ще имаме новина. Щастлив съм да отговарям на тези въпроси, но честно казано малко ми омръзна,” заяви Франк.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages