Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Томас Франк: Омръзна ми да отговарям на едни и същи въпроси

Томас Франк: Омръзна ми да отговарям на едни и същи въпроси

  • 12 дек 2025 | 19:10
  • 555
  • 0
Томас Франк: Омръзна ми да отговарям на едни и същи въпроси

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк заяви, че няма притеснения относно нови играчи с травми след двубоя със Славия (Прага) в Шампионската лига през седмицата и очаква всички футболисти да са на разположения. “Шпорите” гостуват на Нотингам Форест в неделя от 16:00 българско време, а при успех те евентуално биха могли да се доближат до челните места в класирането. В момента лондончани са 11-и с 22 точки, но имат само един успех в последните си пет двубоя в Премиър лийг. Бренън Джонсън също ще бъде на разположение за двубоя срещу своя бивш тим. В края на пресконференцията Франк малко изненада журналистите, заявявайки, че е отегчен от определени въпроси, на които трябва да отговаря седмица след седмица.

Две дузпи помогнаха на Тотнъм за убедителна победа и изкачване в класирането в ШЛ
Две дузпи помогнаха на Тотнъм за убедителна победа и изкачване в класирането в ШЛ

“Завръщането на Бен Дейвис бе много важно и е хубаво отново да го видим на терена. Той изигра първите си минути за сезона. Доминик Соланке се завърне и вече тренира с топка, но все още не се е присъединил към основната група. Предполага, че е добра новина, че публикува това в социалните мрежи. Контузията, която получи през юли, се проточи известно време. Когато тренира пълноценно, ще имаме новина. Щастлив съм да отговарям на тези въпроси, но честно казано малко ми омръзна,” заяви Франк.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Клинсман смята, Англия има вроден страх от спечелването на трофеи

Клинсман смята, Англия има вроден страх от спечелването на трофеи

  • 12 дек 2025 | 19:46
  • 245
  • 0
Феновете във Великобритания поискаха от ФА да лобира за намаляване на "позорните" цени на билетите за Световното

Феновете във Великобритания поискаха от ФА да лобира за намаляване на "позорните" цени на билетите за Световното

  • 12 дек 2025 | 19:36
  • 367
  • 0
Петима дебютанти в групата на Нигерия за Купата на африканските нации

Петима дебютанти в групата на Нигерия за Купата на африканските нации

  • 12 дек 2025 | 19:35
  • 270
  • 0
Президентът на Серия "А" разкри дали все още има шанс за Милан - Комо в Пърт

Президентът на Серия "А" разкри дали все още има шанс за Милан - Комо в Пърт

  • 12 дек 2025 | 18:55
  • 330
  • 0
Шефът на МЛС: Ще приемем Салах с отворени обятия, да се свърже с Меси и Мюлер, за да разбере колко са щастливи тук

Шефът на МЛС: Ще приемем Салах с отворени обятия, да се свърже с Меси и Мюлер, за да разбере колко са щастливи тук

  • 12 дек 2025 | 18:36
  • 1993
  • 5
Кристъл Палас не успя да се прибере в Лондон поради проблеми със самолета преди мача с Ман Сити

Кристъл Палас не успя да се прибере в Лондон поради проблеми със самолета преди мача с Ман Сити

  • 12 дек 2025 | 18:26
  • 673
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

  • 12 дек 2025 | 19:22
  • 18576
  • 56
Разговорът между Слот и Салах даде резултат

Разговорът между Слот и Салах даде резултат

  • 12 дек 2025 | 20:01
  • 3153
  • 3
Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 24657
  • 65
Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 36739
  • 75
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 14258
  • 16
Илиев: Варна е хубав град, има море, пясък, хубаво време и някои футболисти не искат да си ходят

Илиев: Варна е хубав град, има море, пясък, хубаво време и някои футболисти не искат да си ходят

  • 12 дек 2025 | 19:48
  • 1659
  • 1