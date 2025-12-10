Обявиха наказанията след бурята от картони на "Бернабеу", контузеният Карвахал също го отнесе

Дисциплинарната комисия в испанския футбол обяви наказанията за футболистите на Реал Мадрид, които бяха изгонени в изминалия двубой срещу Селта. Алваро Карерас и Ендрик, които получиха директни червени картони, са санкционирани за по два мача. В същото време Фран Гарсия, който получи два жълти картона, е наказан за само една среща.
От тримата само Ендрик не взе участие в мача, но изпусна нервите си при мелето в добавеното време и получи червен картон за реплики, макар да беше на пейката.
Карерас пък също беше изгонен с червен картон за реплика, след като секунди по-рано беше предупреден официално. Той обаче не получи втри жълт картон.
Гарсия пък стана първият отстранен - за два жълти картона малко след първия гол на Селта.
Наказание от два мача е наложено и на Даниел Карвахал. Той е контузен и стоеше сред резервите, но също се е държал невъздържано спрямо съдиите и е санкциониран по доклад.
Идните три двубоя на Реал Мадрид в Ла Лига са срещу Алавес, Севиля и Бетис.