Изнервеният Онана си го изкара на фен

  • 10 сеп 2025 | 14:18
  • 4062
  • 3
Изнервеният Онана си го изкара на фен

Вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана отново привлече вниманието към себе си в негативен аспект, след като изпусна нервите си след края на мача на Камерун срещу Кабо Верде от световните квалификации в зона Африка. От клип в социалните мрежи се вижда как фен се опита да си направи селфи с него, но Онана грубо го изблъсква.

Камерун загуби срещата с 0:1, а стражът е обвиняван, че носи вина за попадението на съперника, тъй като не излиза да скъси ъгъла срещу устремения срещу него футболист на домакините.

Според информации всеки момент Онана ще напусне Манчестър Юнайтед и ще премине в Трабзонспор като преотстъпен. През сезона досега той има само една среща за “червените дяволи” - при отпадането от Гримсби в турнира за Купата на лигата.

