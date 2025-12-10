Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Двама защитници на Ювентус се възстановиха за днешния мач в ШЛ

Двама защитници на Ювентус се възстановиха за днешния мач в ШЛ

  • 10 дек 2025 | 16:54
  • 354
  • 0

Ситуацията със защитниците на Ювентус се подобрява, както се вижда от състава на отбора за днешното домакинство на Пафос в Шампионска лига.

Ювентус още търси необходимото постоянство
Ювентус още търси необходимото постоянство

Централните бранители Бремер и Даниеле Ругани бяха включени в състава за двубоя, което е потвърждение, че и двамата са възстановени от своите травми. Така единственият контузен защитник в момента е Федерико Гати, който се подложи на операция в дясното си коляно и така ще бъде аут поне до края на годината. Бремер също се оперира в средата на октомври вследствие на травма в лявото коляно, поради което пропусна куп мачове на отбора. Ругани пък пък пропусна последните няколко срещи на “бианконерите”, тъй като имаше травма в десния си прасец.

Въпреки възстановяването на двамата бранители очакванията са тази вечер триото на Ювентус в защита отново да бъде съставено от Пиер Калюлю, Лойд Кели и преквалифицирания халф Тюн Копмайнерс.

Снимки: Gettyimages

