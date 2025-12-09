Спалети: С моите избори навредих на играчите, беше болезнен урок

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети говори преди утрешния мач на неговия тим срещу Пафос в Шампионската лига. През уикенда наставникът допусна първата си загуба откакто пое Юве, след като "бионконерите" отстъпиха с 1:2 на Наполи. В ШЛ тимът има само една победа, три равенства и една загуба.

"Пафос е сериозен съперник. Те имат много бразилци, които могат да играят добър футбол. Те бяха разгромени само от Байерн и срещнаха отбори на много високо ниво. Те са физически отбор и искат да влизат в индивидуални сблъсъци, използват ръцете си, бутат, така че ще бъде битка за всяка топка. Трябва да сме подготвени за техните контраатаки", заяви Спалети.

Специалистът коментира проблеми на Ювентус в атака, които продължават и след неговото назначаване: "Цифрите не са такива, каквито бихме искали, по отношение на резултати и индивидуалности. Вече имам повече опит с играчите, с които разполагам, и това е много важно. Видях, че някои неща се подобриха, но не успяваме да ги поддържаме в мачовете".

🗣️#Spalletti, il paragone Yildiz-Kvara e il siparietto con Kalulu in conferenza: "Non fare casino" https://t.co/sx72z7LNlF — Corriere dello Sport (@CorSport) December 9, 2025

След един месец начело на клуба каква е оценката му за развитието на отбора: "Имам същата увереност и същите намерения от момента, в който приех работата.Виждам подобрение в тренировките. Колкото повече виждам тези играчи, толкова повече се ядосвам и в същото време съм спокоен. Те ме държат като въртележка. Виждаш някои неща и вярваш, че се получава и ще се повторят, но това не се случва и започваме от начало. Аз няма да правя промени, базиране на един резултат, а ще се опитвам да разбирам и да обяснявам".

Спалети бе попитан за решението си да използва Кенан Йълдъз като централен нападател срещу Наполи и за критики му към него след мача. "Хората вероятно не ме разбраха, но аз съм уверен, че Йълдъз има огромен потенциал, който още не сте видяли, така че имах намерение да кажа това. Той се раздава, развива се, но потенциалът му е невероятен.

По отношение на тактиката, избрах този подход, защото бях убеден, че това е правилната система за мача. Не постигнахме резултата, който искахме, и отговорността е моя. Първото нещо, което казах, когато анализирах мача, е, че не поставих отбора в най-добрата позиция да се представя. Това бяха моите избори. Казах им, че им навредих с тях. Беше болезнен урок за мен", сподели той.