Ювентус още търси необходимото постоянство

Ювентус и Пафос ще се изправят един срещу друг в мач от шестия кръг в основната фаза на Шампионската лига. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Алианц Стейдиъм". Срещата ще бъде ръководена от испанския рефер Хесус Хил Мансано. Домакините не са никак убедителни до момента и нямат право на грешка срещу дебютанта в турнира.

И двата отбора се намират в долната половина на таблицата. Юве заема 22-ра позиция с 6 точки, а кипърският тим е на 24-то място със същия актив. "Бианконерите" имат предимство единствено в головата разлика.



Двата отбора се нуждаят от победа, за да подобрят позициите си и да запазят шансове за класиране в следващата фаза. Ювентус е далеч от топ 8, но целта не е неизпълнима, ако бъдат спечелени всички двубои до края.

Ювентус загуби с 1:2 визитата си на Наполи в Серия "А" през уикенда, но преди това записа две последователни победи - срещу Удинезе с 2:0 за Купата на Италия и срещу Каляри с 2:1 в първенството. "Старата госпожа" постигна и важен успех като гост срещу Бодьо/Глимт с 3:2 в Шампионската лига.



Пафос е в добра форма с три победи в последните пет мача. Кипърският тим разгроми Акритас (Хлорака) с 4:0 в местното първенство, преди това победи Красава като гост с 3:2, а в Шампионската лига записа ценно равенство 2:2 срещу Монако.

Ювентус ще разчита на младата си звезда Кенан Йълдъз, който показва отлична форма през този сезон и се очаква да бъде основна заплаха за защитата на Пафос. Джонатан Дейвид също ще е титуляр и ще се опита да се възползва от доверието на старши треньора Лучано Спалети.



В лагера на Пафос много разчитат на хърватския национал Мислав Оршич, който има богат опит в европейските турнири. Кипърският шампион разполага и с бившия бразилски национал Давид Луис, който е най-голямото име в отбора.

Ювентус и Пафос никога не са се изправяли един срещу друг в официален мач, което не е изненадващо предвид скромната история на кипърския отбор.

