Българската спортна гимнастика загуби уважаван треньор и деятел

Българската спортна гимнастика загуби уважавания треньор и дългогодишен деятел Живко Пандезов.

Той остави ярка следа в спорта като състезател и треньор в ГК „Левски-Спартак“, както и като личен наставник на едни от водещите ни национални състезатели. Под негово ръководство Стойчо Гочев, Мариян Пенев, Георги Срумен и Илиян Александров представяха България на европейски и световни първенства и на Олимпийски игри. Живко Пандезов подготвяше и Веселина Генчева за участието ѝ на Олимпиадата през 1996 г.

С професионализма и отдадеността си той допринесе много за развитието на спорта и за успехите на поколения български гимнастици.

Поклон пред паметта му.