Fibank представи своя благотворителен календар за 2026 година в подкрепа на художествената гимнастика

  • 9 дек 2025 | 12:38
  • 108
  • 0
Fibank (Първа инвестиционна банка) представи своя нов корпоративен календар за 2026 година, посветен на блясъка, таланта и грацията на българските състезателки по художествена гимнастика. На събитието присъстваха състезателките от националния отбор ансамбъл и индивидуално, техните треньори, както и много гости и журналисти.

Календарът, реализиран с благотворителна цел, е признание за постиженията на грациите от националния отбор, които вдъхновяват с упоритостта, елегантността и победите си. Всеки, който желае да подкрепи БФХГ, може да се сдобие с изданието срещу символичната сума от 10 лева във всеки клон или офис на Fibank в цялата страната. Кампанията стартира от утре (10 декември).

Fibank ще удвои събраните средства в края на кампанията, като всички постъпления ще бъдат насочени към Българската федерация по художествена гимнастика за развитие на младите таланти и бъдещи шампиони.

Президентът на БФХГ Илиана Раева благодари за подкрепата и каза, че 2025-а е поредната силна година за българската художествена гимнастика.

"Този път е наистина много артистично. Сред това невероятно изкуство, на което сме свидетели . . . за мен и за всички, които работим в областта на българската художествена гимнастика, за нашите треньори, състезателки е изключителна привилегия вече толкова години, повече от 10, да бъдем партньори. И всеки път, точно на този ден, аз трябва да съобщя на всички, че ние отново изпращаме една много, много успешна година", каза Раева на церемонията.

"Партньорството между Fibank и БФХГ е вече на над 10 години. През цялото това време и двете страни са работили активно за популяризирането и развитието на българската художествена гимнастика и българския спорт като цяло", заяви Никола Бакалов, главен изпълнителен директор (CEO) и Председател на Управителния съвет на Fibank, по време на представянето.

Снимки: Борислав Цветанов

