Стилияна Николова: Важно е да умееш и да губиш

Голямата звезда на българската художествена гимнастика Стилияна Николова призова родните фенове да подкрепят националния отбор на Европейското първенство във Варна догодина. Тя направи и равносметка на отиващата си 2025 г.

“Смятам, че 2025 г. беше едно много силна година за мен. Надявам се оттук нататък да бъдат още по-успешни. Бих казала, че донякъде тази година ми върна увереността след Олимпийските игри в Париж. Ние сме спортисти и трябва да знаем освен да печелим, да можем и да губим. Важно е да умееш да губиш.

Със сигурност ще бъде едно страхотно състезание и каня всеки човек да дойде да ни подкрепи, защото тази подкрепа е важна за нас”, каза Николова при представянето на благотворителния календар на Fibank за 2026 г., на който тя присъства в два от месеците от годината.

Цялото интервю със Стилияна Николова може да намерите във видеото.

Снимки: Борислав Цветанов