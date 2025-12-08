Наши треньорки поставиха новите композиции на националния отбор на Бразилия

Конфедерацията по гимнастика на Бразилия посрещна две от най-утвърдените имена на българската школа - Марияна Памукова и Рени Карачомакова. Техният престой беше посветен на разработването на новите хореографски композиции на националния отбор на Бразилия по художествена гимнастика индивидуално, съобщават от БФХГ.

Карачомакова работи с девойки на възраст 12-14 години, предавайки им финеса, стила и принципи на българската школа, които от десетилетия са световен стандарт.

Памукова се включи в изграждането на хореографиите на индивидуалните гимнастички от женския национален отбор, като обогати работата им с още по-високо техническо ниво и артистичност. Тя работи с Джована Сантос, Мария Едуарда Александре и Барбара Домингос.

"Това е пореден пример, че България и Бразилия отново доказват, че когато две силни гимнастически школи споделят знание и страст, резултатът е развитие, вдъхновение и общ път напред", написаха от БФХГ във Фейсбук.