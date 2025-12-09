Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  "Зимна купа Академик" събира гимнастички от 12 държави

"Зимна купа Академик" събира гимнастички от 12 държави

  • 9 дек 2025 | 15:35
  • 141
  • 0
"Зимна купа Академик" събира гимнастички от 12 държави

Около 280 състезателки от 12 държави ще участват в десетото издание на международния турнир по художествена гимнастика "Зимна купа Академик", който ще се проведе от 12 до 14 декември в зала "София".

Състезанието се организира от КГХ Академик. Надпреварата е за всички възрасти.

В турнира ще участват няколко клуба от България, а от чужбина ще има представителки на Швейцария, Италия, Кипър, Словакия, Австрия, Сърбия, Гърция, Ирландия, Кувейт, Германия, Молдова.

Състезанието започва в 9:30 часа в петък и ще продължи до 18:15 часа. В събота и в неделя изпълненията ще стартират в 9:30 часа.

