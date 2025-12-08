Сливенски акробати със злато от турнир в Будапеща

Състезатели от сливенския спортен клуб „Стефан Данчев“ спечелиха титла на международния турнир по акробатика Budapest Acro Cup, съобщиха от клуба.

Женската тройка във възраст 12-18 г. – Петя Георгиева, Деница Пашалова и Мириям Мехмедова – успя да пребори конкуренцията и завоюва златни медали.

При мъжките двойки в същата възраст сребро заслужиха Христомир Колев и Калоян Миленов. Седми се наредиха Дария Караджова, Симона Петрова и Мия Недкова.

Във възрастова група 11-16 г. Ивин Николова, Велина Стефанова и Никол Димитрова останаха на пето място.

Клубът по спортна акробатика „Стефан Данчев“ е създаден в Сливен през 2002 г. и носи името на родоначалника на акробатиката като спорт у нас и основател на първия български спортен клуб по акробатика през 1952 г. В клуба тренират над 100 деца.